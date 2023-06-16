هذه تفاصيل القبض على سارق المركز البريدي لبئر خادم بالعاصمة في حالة تلبس

ألقت مصالح أمن ولاية الجزائر مُمثلة في الأمن الحضري الثالث بأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس القبض على شخص في حالة تلبس عن سرقة المركز البريدي لبئر خادم.

وحسب بيان ذات المصالح العلية على إثر تلقي نداء من قاعة العمليات بمركز القيادة والسيطرة مفاده وجود شخص مشبوه أمام مقر مركز البريد.

وليتنقل عناصر الأمن الحضري إلى عين المكان أين تم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بالسطو على المركز البريدي لبئر خادم.

المشتبه فيه إستولى على مبلغ مالي من داخل صندوق الموزع الألى يقدر بـ 431.000 دينار. وذلك بإستعمال قاطعة كهربائية، مخفيا وجهه بغطاء حتى لا يتعرف عليه المارة.