هذه تفاصيل المواد المُمتحن فيها في الاختبارات المهنية بقطاع التربية

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن جدول تفصيلي يخص الاختبارات المهنية الموجّهة للترقية في عدد من الرتب الإدارية والتربوية. موضحة المواد الممتحن فيها، مدة الاختبارات، وكذا المعاملات المعتمدة في التقييم.

وحسب الوثيقة، تشمل الاختبارات عدة رُتب، من بينها ناظر ثانوية ومتوسطة وابتدائية، مشرف رئيسي للتربية، مشرف عام للتربية. بالإضافة كذلك إلى مفتش ونائب مقتصد مسير ومدير مؤسسة تربوية بمختلف الأطوار التعليمية.

ويتضمن الامتحان بالنسبة لرتبة ناظر اختبار في التنظيم المدرسي وآخر في علوم التربية. حيث حدّدت مدة كل اختبار بثلاث ساعات، بمعاملين مختلفين. كما يخضع المترشحون لرتبة مشرف رئيسي للتربية لاختبار في التشريع المدرسي وآخر ذي طابع إداري أو تحرير إداري.

أما بالنسبة لرتبة مشرف عام للتربية، فتشمل الاختبارات التشريع المدرسي والتنظيم التربوي، في حين يجتاز المترشحون لرتبة مقتصد مسير اختبارات في المحاسبة العمومية والمالية العامة إلى جانب اختبار إداري تحريري.

وفيما يخص رُتبة مدير مؤسسة تربوية، فتضم الاختبارات مواد التشريع المدرسي وعلوم التربية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، مع تحديد مدة ومعامل لكل مادة وفق طبيعة المنصب.

