هذه تفاصيل الوضعية الوبائية بولاية ميلة

كشف صرح مدير الصحة لميلة، اوعباس السعيد، أن الوضعية الوبائية بالولاية وبمختلف البلديات تشهد ارتفاعا.

وأفاد مدير الصحة خلال ندوة صحفية أنه تمت إضافة 22 سرير في مصلحة كوفيد 19 بفرجيوة، كما تم إجراء توسعة في واد العثمانية و شلغوم العيد أيضا، و30 سريرا بمستشفى طوبال بمقر الولاية بعد إخلاء المقر القديم لمديرية الصحة .

وأشار مدير الصحة أن ارتفاع الاصابات منوط باحترام المواطنين للإجراءات الوقائية.

وأكد أن الوضعية الوبائية بولاية ميلة بمختلف البلديات تدعو للقلق بالنظر لاستهتار المواطنين.

وأضاف اوعباس “20 بلدية سجلت بها إصابات، و12 بلدية لم تسجل بها اية إصابات”.

وكشف المتحدث أن ملحقة معهد باستور بتاجنانت، سيتم تحويلها إلى عيادة متعددة الخدمات و تجرى بها الأشغال حاليا ، مؤكدا العمل من أجل الحصول على النتيجة خلال 24 ساعة.

وفيما يخص جثت المتوفين أكد مدير الصحة لولاية ميلة العمل على منح جثث المتوفين في اسرع الآجال.

وأضاف في السياق “الوفيات لها الأولوية في الحصول على نتائج التحاليل الخاصة بكوفيد 19 ، و99 بالمئة منهم دفنوا بالإجراءات الوقائية من كورونا، وكانت نتائج إصابتهم مؤكدة “.