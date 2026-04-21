 هذه تفاصيل بيع الأضاحي المستوردة بالـ QR Code

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ” apoce ” تفاصيل بخصوص الأغنام المستوردة والمخصصة لعيد الاضحى.

واوضحت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك أنه يتم خلال فترة الحجر الصحي تثبيت حلقة تعريف في أذن الكباش المستوردة، مزودة برمز الاستجابة السريعة (QR)، بما يضمن تتبعها بدقة.

وأضاف منشور المنظمة ووفقًا لمعطيات صادرة عن مختصين وبهذه الآلية، وبعد توجيهها إلى نقاط البيع وإدراجها ضمن المنصة لفائدة المستفيدين، ويصبح من المتعذر التلاعب بها أو استبدالها بناءً على العلاقات أوالمعارف.