هذه تفاصيل بيع الأضاحي المستوردة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك “أغرولوغ” محمد بطراوي أن عملية بيع الأضاحي المستورد تنطلق الاسبوع المقبل عبر مختلف ولايات البلاد.

وفي تصريح خص به “وأج ” أوضح بطراوي أن عدد نقاط البيع التي تم إبلاغ المجمع بها من طرف الولاة بلغ حتى الآن حوالي 800 نقطة على المستوى الوطني.

وسيتم توزيع الاضاحي المستوردة وفق حصص تم إعدادها بالتنسيق مع السلطات المحلية.

كما أكد بطراوي أنه شيتم مراعاة احتياجات كل ولاية التي تم التعبير عنها من طرف الولاة، مع أخذا بعين الإعتبار الكثافة السكانية .

وأضاف المسؤول ذاته لإنجاح عملية بيع الأضاحي المستوردة خصص مجمع “أغرولوغ” من خلال فروعه الولائية, ما بين 3 إلى 5 عمال مؤهلين لكل نقطة بيع. وذلك مع تأمين هذه النقاط بالتنسيق مع السلطات المحلية، التي ساهمت بدورها بتوفير أعوان أمن لضمان السير الحسن للعملية.

سعر بيع الأضاحي المستوردة

وذكر بطراوي أن السعر “ثابت” كما تم تحديده بـ 40 ألف دج للرأس الواحد، لافتا إلى أن معدل وزن الأضحية يفوق 45 كلغ.

إمكانية وضع شروط لاقتناء أضاحي العيد المستوردة

أكد الرئيس المدير العام أن التفاصيل التنظيمية لعملية البيع تركت للسلطات المحلية والتي ستقوم بمراعاة جملة من المعايير، وفقا لخصوصيات كل ولاية، من أجل تفادي الظواهر السلبية المحتملة على غرار المضاربة.

وأشار بطراوي إلى صعوبة احتفاظ المجمع بكامل الكميات التي يتم بيعها إلى غاية عشية عيد الأضحى.

وتابع بطراوي أنه “يمكن في بعض المدن الكبرى الإحتفاظ بالأضاحي لعدم توفر المواطنين على أماكن للاحتفاظ بها”.

المسار التنظيمي لعملية البيع

أوضح المسؤول ذاته إلى أن المواشي المستوردة تمر أولا عبر نقاط راحة مخصصة للحجر الصحي لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام، قبل توجيهها نحو الولايات، حسب الحصص المحددة لكل منها.

وأضاف بطراوي في السياق ذاته أن عملية البيع ستتواصل إلى غاية 15 ماي الجاري، مع إمكانية تمديدها إلى غاية 25 من نفس الشهر.

بيع 10 آلاف رأس من الأضاحي المحلية

وإلى جانب المواشي المستوردة، سيطرح المجمع العمومي حوالي 10 آلاف رأس من الأضاحي المحلية.

وإختتم بطراوي أن عملية استيراد الأضاحي هذه السنة تهدف إلى ضبط السوق والحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية، وكذا التحضير للمواسم القادمة.