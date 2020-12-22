هذه تفاصيل تجارب الدمج بين لقاحي “سبوتنيك V” و”أسترازينيكا”

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هذه تفاصيل تجارب الدمج بين لقاحي “سبوتنيك V” و”أسترازينيكا”
بقلم نادية بن طاهر

كشف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات، عن تفاصيل التجارب السريرية للدمج بين لقاحي “سبوتنيك V” الروسي و”أسترازينيكا” البريطاني.

وقال دميترييف في حديث لقناة “روسيا 1”: “سيتم إختبار طريقتين للتطعيم، حيث قد تكون الحقنة الأولى باللقاح البريطاني وبعدها بالروسي”.

وكشف ذات المتحدث، إن التجارب السريرية ستبدأ في 3 دول في رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط في أقرب وقت.

وأضاف أن “جزءا من الإنتاج سيكون في روسيا، ولكن ستتم الاستفادة أيضا من القدرات الإنتاجية لشركة “أسترازينيكا” بالطبع”.

وتابع أنه في حال تمت الموافقة على استخدام المزيج من اللقاحين، سيتسنى تسويقه في الخارج، ولكن “بعد ورود نتائج التجارب السريرية فقط”.


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