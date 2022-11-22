هذه تفاصيل تسجيل مترشحي الباك والبيام.. وفتح الموقع لمراجعة المعلومات يوم 1 فيفري

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن عملية مراجعة المعلومات الخاصة بمترشحي الباك والبيام. ستنطلق يوم الفاتح فيفري وتستمر إلى غاية 15 فيفري.

وحددت وزارة التربية موعد القيام بالتصويبات والتصحيحات اللازمة، على الأرضية الرقمية. من طرف مديري المؤسسات التعليمية قبل يوم الخميس 16 فيفري 2023.

وطلبت الوزارة من مديريات التربية بإبلاغ فروع الديوان بتحويلات التلاميذ قبل تاريخ 22 فيفري 2023.

ووجهت وزارة التربية مراسلة الى مديري التربية أكدت من خلالها على ضرورة إيلاء الأهمية البالغة. لعملية التسجيل التي انطلقت أمس وتستمر إلى غاية 15 ديسمبر القادم.

التسجيلات بنفس ترتيبات السنة الماضية

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن عملية تسجيل التلاميذ المقبلين على إمتحاني التعليم المتوسط. والبكالوريا تتم بنفس ترتيبات الدورة السابقة، من خلال إستغلال الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

ويتكفل مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة لمرحلتي المتوسط والثانوي بتسجيل التلاميذ المعنيين بالامتحانين.

ويتم استغلال المنصة الخاصة بالدفع الالكتروني، لتمكين أولياء التلاميذ والمترشحين الأحرار. الذين يمتلكون بطاقات ذهبية لبريد الجزائر، من دفع حقوق التسجيل عبر هذه المنصة الإلكترونية. دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب البريد.

وللتحكم الجيد في مختلف المراحل المتعلقة بتنظيم الامتحانين. بداية من التسجيلات وصولا إلى إعلان النتائج ومن أجل إنجاح هذه العملية. أكدت الوزارة أنه يتعين على جميع المتدخلين خصوصا مديري المؤسسات التعليمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية.

تحيين دليل ترميز المؤسسات الالكتروني

تقوم فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتحيين دليل ترميز المؤسسات الإلكتروني على مستوى الأرضية الرقمية. بإدراج المؤسسات التعليمية التي بها تلاميذ معنيون بإجراء الامتحانين.

وتستخرج مديريات التربية دليل الترميز الإلكتروني من الأرضية الرقمية في ثلاث نسخ. وتراقبه مراقبة جيدة ودقيقة وتوقع وتختم من طرف مدير التربية، ومن طرف مدير فرع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

ويشترط أن لا يقل عدد المؤسسات في كل مقاطعة عن ثلاث مؤسسات في كل إمتحان.

حجز التسميات الصحيحة للمؤسسات التعليمية على الأرضية الرقمية

كما يشترط حجز التسميات الصحيحة للمؤسسات التعليمية على الأرضية الرقمية. وفق قرار الإنشاء أو محضر التسمية أو محضر، إعادة التسمية بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية. وطبقا لقرار الإعتماد بالنسبة لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة.

وبالنسبة لطريقة التسجيل يتكفل مديرو المؤسسات التعليمية لمرحلتي المتوسط والتعليم الثانوي. بتسجيل التلاميذ المتمدرسين بها، المقبلين على اجتياز هذين الإمتحانين، عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية.

فتح واجهة الامتحانات المدرسية على الأرضية الرقمية لمديري المؤسسات

وأكدت وزارة التربية على ضرورة فتح واجهة الإمتحانات المدرسية على الأرضية الرقمية لمديري المؤسسات التعليمية. قصد إضافة المعلومات غير المتوفرة في قاعدة البيانات مثل رقم شهادة الميلاد. وضعية المترشح اتجاه اللغة الامازيغية، بلدية وولاية اقامته، ومراقبة جميع المعلومات مراقبة دقيقة ضمانا لصحتها وسلامتها من أي خطأ.

و بعد التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية والحالة الدراسية لجميع التلاميذ المترشحين. يقوم مدير المؤسسة بطبع إستمارة التسجيل الإلكترونية لكل تلميذ مرفقة بوثيقة العمليات المالية البريدية، الخاصة بتسديد حقوق التسجيل.

ويسلم مدير المؤسسة للتلاميذ المترشحين استمارات التسجيل الإلكترونية. ووثيقة العمليات المالية البريدية المستخرجة من الأرضية الرقمية والوثيقة المتضمنة عنوان الموقع الخاص بالدفع الالكتروني. لحقوق التسجيل عن طريق البطاقة الذهبية، مع ضرورة السهر على تنظيم عملية تسليم وثيقة العمليات المالية البريدية للتلاميذ المترشحين. حسب الشعبة أو بأي طريقة أخرى حسب خصوصية المؤسسة قصد تفادي الإكتظاظ على مستوى مراكز البريد والتحكم الأمثل لهذه العملية.

ويقوم التلميذ بمراقبة المعلومات المسجلة على استمارة التسجيل الإلكترونية، ويوقع عليها بعد التأكد من صحتها وخلوها من أي خطأ.

هكذا يتم التعامل في حال وجود خطأ

وفي حالة إكتشاف خطأ في المعلومات يبلغ التلميذ مدير المؤسسة الذي يقوم بتصحيح هذا الخطأ وإعادة طبع استمارة التسجيل الإلكترونية مرة أخرى.

ويمنع منعا باتا تأكيد تسجيل التلاميذ الذين لم يسلموا ملفاته كاملة، ويتحمل مدير المؤسسة المسؤولية التامة في هذا الشأن.

إنشاء حسابات للمتمدرسين

وتنشأ حسابات للمتمدرسين آليا، إنطلاق من النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية على أن يكون إسم المستخدم لكل تلميذ هو رقم تعريفه المدرسي، ويظهر إسم المستخدم والرقم السري في إستمارة التسجيل الإلكترونية في جزئيها العلوي والسفلي.