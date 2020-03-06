هذه تفاصيل تفجير إرهابيين نفسيهما بمحيط السفارة الأمريكية في تونس

أكدت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، أن إرهابيين اثنين، قاما بتفجير نفسيهما، قرب دورية أمنية بمحيط السفارة الأمريكية بتونس.

وأشارت في تفاصيل الحادث، أن عملية التفجير الانتحاري، أفضت إلى وقوع 5 جرحى من رجال الأمن التونسيين.

وحسب الوكالة، فقد كان أحد الإرهابيين على متن دراجة نارية والأخر بسيارة، حيث أصيب رجال الأمن بعد محاولتهم منع الدراجة والسيارة من مواصلة الطريق لاقتحام مقر السفارة الامريكية بتونس.

كما أصدرت السفارة الأمريكية بتونس، بلاغا أكدت فيه أن الوحدات الأمنية بصدد التعامل مع التفجير الذي جد بمحيطها.

وغردت السفارة الأمريكية بتونس على تويتر: ”‏فرق الطوارئ بصدد الاستجابة للانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس، يرجى عدم التواجد بالمنطقة ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية”.

وقد انتشرت قوات المارينز الأمريكية على أسطح السفارة الأمريكية، لتطويقها، كما يشهد محيط السفارة حاليا انتشارا أمنيا مكثفا.

وحسب وسائل إعلامية، فمن من المرجح اجلاء بعض الشركات المحاذية لمكان وقوع الحادثة لدواعي أمنية.

كما ذكرت ذات المصادر، عن قرار إغلاق المدرسة الأمريكية اثر التفجير.