هذه تفاصيل توزيع أزيد من 66 ألف سكن !

تنطلق أواخر الشهر الجاري، عملية توزيع أزيد من 66 ألف سكن، بمختلف الصيغ موزعة عبر 43 ولاية.

وحسب بيان من وزارة السكن، فإن الحصص موزعة على السكن العمومي الايجاري “LPL” بـ31560 أي 48 بالمائة.

والسكن الاجتماعي التساهمي “LSP” والترقوي المدعم “LPA” بـ5429 سكن أي بنسبة 10 بالمائة.

بالإضافة إلى سكن بصيغة البيع بالإيجار المقدرة بـ10800 سكن أي بنسبة 16 بالمائة وال”LPP” بـ860 سكن.

والسكن الريفي بـ7124 سكن أي بنسبة 14 بالمائة.

وستستمر عملية التوزيع إلى غاية طيلة شهر جويلية، حسب الرزنامة المحددة من طرف السيدات والسادة الولاة.