هذه تفاصيل جريمة قتل أخ لأخته بحي “إيسطو” في وهران 

اهتز حي إيسطو أشلام بوهران، أمس الأحد، على وقع جريمة قتل إرتكبها شاب في حق شقيقته البالغة من العمر 32 سنة طعنا بخنجر على مستوى الظهر.

نقلت على إثرها إلى استعجالات المستشفى الجامعي لتلقى حتفها هناك متأثرة بالإصابة البالغة التي تعرضت لها.

الجريمة التي تعود أطوارها إلى مساء أمس الأحد في حدود الساعة السادسة.

أين نشبت ملاسنات بين الجاني والضحية التي كانت بصدد تنظيف المنزل لتقوم بنهيه بعدما تسبب في توسيخ المكان.

وبعد دخوله المطبخ سمع ألفاظ استياء أطلقتها وهي تكمل عملها ليتوجه إليها أين قام بضربها.

ثم توجيه لها طعنة خنجر على مستوى الظهر أسقطتها أرضا .

وبتدخل والدتها التي كانت بالغرفة المجاورة التي تفاجأت بالجاني منهالا بالضرب على شقيقته باللكمات وهي ملقاة على الأرض.

لتقوم بالتدخل بضربه بدلو في محاولة منها لإبعاده وبعد فراره خارجا تفاجأت بابنتها ملقية على بطنها والسلاح الأبيض مغروزا بظهرها.

لتبدأ بالصراخ قبل تدخل الجيران وأشقاؤها الثلاثة الآخرين الذين أبلغوا مصالح الأمن التي تنقلت على الفور إلى مسرح الجريمة.

وقامت بتحويل الضحية مختارية إلى المستشفى أين لقيت حتفها ساعات بعد ذلك.

وحسب تصريح والدة الضحية لـ”النهار”، فإن الجاني مسبوق قضائيا ومدمن على المخدرات والأقراص المهلوسة،

وكان شديد الانفعال لدرجة اعتدائه على والدته عديد المرات، قبل ارتكابه الجريمة في حق شقيقته التي هددها سابقا بتصفيتها.

الضحية البالغة من العمر 32 سنة موظفة بمركز تكوين مهني.

الكل يشهد لها بالطيبة وحسن الأخلاق كانت تحضر لاستقبال شهر رمضان حسب تصريح صديقتها المقربة لـ”النهار” التي قضت معها نهار الخميس.

وأشارت صديقة الضحية في تصريحاتها إلى أنّ الضحية كانت جد فرحة لاستقبال شهر رمضان .