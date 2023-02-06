هذه تفاصيل جريمة قتل شخصين طلقا بالنار على يد شرطي وإصابة إثنين آخرين بباب الوادي

أجلت محكمه الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين محاكمة عون شرطي. عامل بمصلحة حماية مقر المديرية العامة للأمن الوطني، المتهم الموقوف المدعو “ص. فاتح”. لضلوعه في جريمة قتل اهتز لها سكان حي باب الوادي ، راح ضحيتها 4 أشخاص. اثنين منهما لقيا مصرعهما بعين المكان خارج العمارة اين يقيم المتهم الشرطي. متأثرين بطلقات نارية أطلقها من سلاحه الناري من نوع بريطا. فيما نجت ضحيتين إثنتين من الموت بأعجوبة ويتعلق الامر بجار المتهم المدعو ” ع.منير” وصديقته ” ب.نور الهدى”. الذين تلقيا الاسعافات الأولية بمستشفى لمين دباغين بباب الوادي.

وقائع القضية

تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 16 ديسمبر 2021، في حدود الساعة العاشرة ليلا، إثر نداء من قاعة العمليات لامن ولاية الجزائر، مفاده سماع طلقات نارية على مستوى حي باب الوادي، وتم تحديد مصدرها على مستوى شارع أحمد بوخزار، وعليه تنقلت الأفواج الميدانية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، وعند بلوغ مفترق الطرق شارع ” فرونكلين باب الوادي، تمت معاينة جثة لشخص من جنس ذكر ممدة على الأرض وسط بركة من الدماء يرتدي سترة جلدية سوداء اللون وسروال رياضي مصاب بجروح على مستوى الكتف، الصدر والبطن، بواسطة عيارات نارية تم تحديد هويتها، ويتعلق الأمر بالمدعو ” ب.هيثم”.

كما تم معاينة جثة ثانية من جنس ذكر عند مدخل العمارة بنفس الشارع، ممدة على الأرض وسط بركة من الدماء يرتدي بذلة رياضية قاتمة اللون، مصاب بجروح على مستوى الأنف من الجهة اليسرى بواسطة عيار ناري،تم تحديد هويته ويتعلق الأمر بالمدعو ” غ.هشام سعيد ” المكنى” سعيد جيطانا”.

كما تم معاينة بعين المكان ضحيتين أخريتين جريحتين تم نقلهما الى مستشفى ” لمين دباغين” بباب الوادي، جراء اصابتهما بجروح بواسطة عيارات نارية. ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” ع.منير”. الذي أصيب بطلقة على مستوى ركبة الرجل اليسرى، والمسماة ” و.ع.نور الهدى”. التي أصيبت هي الاخرى بطلقة على مستوى قدم الرجل اليسرى. حيث تلقت الاسعافات الاولية كما تم نقل الجثتين الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي مصطفى.

التحقيق يكشف..

واستكمالا الاجراءات التحقيق تم تحديد هوية مقترف الجريمة ويتعلق الامر بالمدعو “ص فاتح” من باب الوادي. شرطي عامل بمصلحه حماية مقر المديرية العامه للأمن الوطني. الذي تقدم الى مقر عمله وأقر بالافعال منسوبه اليه.

وتم وضع تحت تصرفهم أداة الجريمة المتمثلة في سلاحه النادي الفردي من نوع بريطه. عيار 7.65 مليمتر مع فتح تحقيق في القضية.

اقوال الشرطي

وعند سماع اقوال الشرطي “ص فاتح” صرح انه انخرط في صفوف الامن الوطني سنه 2011. برتبه عون شرطي وتم تعيينه للعمل بمقر المديريه العامه للامن الوطني. في المنصب الذي يشغله.

وأضاف انه بتاريخ زوالا 16 ديسمبر 2021 التحق بمقر عمله لمزاولة وظيفته من الساعة 7:00 صباحا الى غايه الساعه 1:00 زوالا. ثم توجه الى منزله القريب من مقر عمله على متن دراجته النارية. وبعدها أخذ قيلوله ثم استيقظ في حدود الساعه 6:00 مساء وتوجه الى العمل مره ثانية.

وبعد مرور نصف ساعة، عاد الى منزله لتناول وجبه العشاء وبقي في المنزل لأجل مساعدة والده المريض. وبعدها عاد الى مقر عمله الى غايه التاسعه ليلا. مضيفا المتهم أنه بعد خروجه من المقر العمل وعند وصوله شاهد سيارة رماديه اللون لم يتمكن من التعرف على نوعها. متوقفه بالقرب من العمارة، كما شاهد شخص مجهول ليس من أبناء الحي. يقف أمام مدخل العمارة.

وعند دخوله بالضبط على مستوى السلالم المؤديه الى الطابق الاول حيث كان المكان مظلم. تفاجأ بوجود 3 أشخاص من جنس ذكر وبرفقتهم فتاة. حيث تمكن من التعرف على كل من المدعو “.ع منير” الذي يقيم معه بنفس العمارة. والفتاة التي كانت التي كانت معه تدعى “هدى”. بالاضافه الى ذلك المدعو “و. منور” يقيم بالعمارة المحاذية لعماراتهم، فحين لم يتعرف على الشخصين الآخرين.

تصريحات المشتبه فيه

مؤكدا أن أحدهما كان يتلفظ أحدهما بكلام قبيح يمس بالآداب داخل بهو العمارة. وكان يوجه كلامه لجاره “ع.منير “حينها تقدم نحوه، طالبا منه الكف عن تصرفاته. حيث امسكه من يده واعلمه انه شرطي وانه عليه احترام الجيران لكن رد عليه بعبارات بذيئه مخاطبا اياه. “أنا جيت نشري المخدرات التوتشنا” ومع زيادته في حده الكلام تراجع الى الخلف. كما أسند ظهره الى الحائط مؤكدا له بانه شرطي.

وحاول استعمال هاتفه النقال لطلب النجدة، غير انه لم يتمكن بذلك فقام باخراج سلاحه الفردي من الغمد. ووجهه نحوهما من اجل تخويفهما. الا انهما واصلا في سبه وشتمه بصريح العباره “انت متريش علينا”. حينها قام بتزويد سلاحه. محاولا التقدم باتجاهه ومضايقته مع الحائط. فاطلق عيارات نارية باتجاه أحدهما. بهدف ارغامهما على الخروج من العمارة.

كما أنه لم تكن في نيته قتلهما مضيفا في تصريحاته. انه بقي يطلق العيارات الى غايه خروج الاشخاص الأربعه من العماره. وبقيت فقط الفتاة التي اختبأت باحدى زوايا السلالم المؤدية الى الطابق الأول. مضيفا المشتبه فيه انه كان بصدد تخويف الشخصين الغريبين عن العمارة، اما عن اصابه جاره والفتاة فاكد انه لم يكن يعلم باصابتهما.

كما أضاف المتهم انه بعد مغادره الاشخاص الاربعه للعماره. بلغ عن الحادثه وسلم سلاحه الفردي الذي كان يحوي على خرطوشه واحدة ببيت النار.

تصريحات الضحية..

وصرح الضحيه الاولى أمام عناصر الضبطيه “ع. منير” انه بتاريخ الوقائع كان برفقه صديقته المسماة ” و.ب هدى” وتوجه برفقتها على الساعه 8:30 مساء الى مقر اقامته بالعماره بباب الوادي وتناول وجبه العشاء، ثم دخن سيجاره مخدرات وغادر المسكن فلفت انتباهه شجار كلامي بين جاره الشرطي “فاتح” والمدعو “السعيد” الذي يقيم بحي الكاريار الذي كان يوجهه عبارات السبت والشتم للشرطي. وبعدها شهد الأخير يخرج سلاحه ويقوم بتزويده، عندها حاول المدعو سعيد الهروب عبر السلالم كما شاهد الشرطي يواجهه سلاحه الفردي نحو المدعو السعيد من اعلى السلالم ويطلق عيارات ناريه ثلاث او أربع طلقات، حتى شاهد المدعو سعيد يسقط بالقرب منه. كما أكد انه أثناء هذه الطلاقات أصيب هو بجروح وكذلك صديقته نور الهدى التي اصيبت بمشط قدمها الايمن، ثم شاهد الشرطي يخرج من العمارة.

كما صرحت الضحية الثانية في اطار التحقيق “ب.نور الهدى” انها بتاريخ الوقائع كانت رفقه صديقها “ع. منير”. وتناولت معه وجبه العشاء في منزله العائلي بالعمارة، وفي حدود الساعة العاشره ليلا عند خروجهما من المنزل. شاهدت عند خروجهما على مستوى السلالم المؤدية الى مدخل العمارة الشرطي”ص. فاتح” في شجار لفظي مع شخص غريب واوصل سيرهما باتجاه مخرج العمارة، غير أن الشجار زاد في حدته وسمعت الشرطي يزود سلاحه الفردي. كما شاهدت الشخص يهم بالفرار نزولا مع السلالم حتى توارى عن انظارها بسبب الظلام، غير ان الشرطي. بدأ في اطلاق النار حوالي ثلاث طلقات من الاعلى الى الاسفل. كما تلقت الاصابة بمشط قادمها اليمنى وتلقى صديقها “منير” اصابة بركبته اليسرى. وعندما بدأت بالصراخ أسرع الشرطي في الخروج من العمارة.

وسمعت دوي طلقتين ناريتين. وخلالها دخل أبناء الحي. وقاموا بمساعدته من الخروج. مضيفة وعند وصولها الى بهو العماره شاهدت الشخص الذي كان يتشاجر مع الشرطي على الارض ولا تصدر منهم عنه اي حركة. كما شاهدت شخص آخر ساقطا على الارض على بعد 20 مترا. مقدمة شهادة طبيه تثبت عجزها لمده 21 يوما. صادرة عن مصلحه الطب الشرعي المستشفى مصطفى باشا.