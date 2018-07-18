هذه تفاصيل جريمة قتل كهل على يد إبن عمه بسبب قطعة أرض في البويرة

اهتزت قرية الحجايرية ببلدية ديرة أقصى جنوب البويرة، مساء أمس، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 62 سنة على يد ابن عمه.

وهو شيخ قارب 72 من العمر بواسطة طلقتين من بندقية صيد أرداه قتيلا على الفور قبل أن يفر بسلاحه نحو وجهة مجهولة.

حيث تعود أسباب الجريمة إلى خلافات نشبت بين العائلتين منذ مدة حول قطعة أرضية بالمنطقة.

استنادا إلى روايات محلية متطابقة فإن الخلاف القديم بين أفراد العائلة الواحدة تجدد قبيل أذان المغرب مساء الثلاثاء.

أين حاول صباحا الضحية “ش.العيد” فتح ممر بالجبل المحاذي للمنطقة المسماة واد بن عياد قصد مرور قطيع البقر الذي يملكه والوصول إلى الجهة الأخرى.

وهذا ما أغضب ابن عمه “ش.ساعد” الذي قارب سنه 72 سنة والذي اعتبر الأمر اعتداء على ملكيته، ما دفعه إلى الدخول في مناوشات كلامية.

حيث تطورت فيما بعد وفي لحظة غضب جلب بندقية صيد وقدم برفقة ابنه، ليوجه نحو صدر ابن عمه الضحية طلقتين كانتا كافيتين لأن يرديه قتيلا على الفور.

فيما كادت أن تتطور الأمور إلى مجزرة حقيقية بعد أن حاول ابنه إطلاق عيارات أخرى نحو باقي أفراد العائلة، إلا أن بندقيته أصابها العطب ولم تطلق عياراتها.

ما دفع الأمر بالجاني المفترض رفقة ابنه إلى الفرار بسلاحيهما نحو وجهة مجهولة حسب نفس المصادر.

فيما تم إخطار مصالح الدرك الوطني التي هرعت إلى عين المكان فورا رفقة السلطات المحلية ممثلة في رئيس البلدية ووكيل الجمهورية محل الاختصاص.

أين تم تطويق المنطقة وتحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سور الغزلان، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثة.

وعملية بحث وتفتيش لتوقيف الهاربين بالتزامن مع تحويل أفراد من العائلتين نحو مقر الدرك الوطني لسماع أقوالهم حول الحادثة.