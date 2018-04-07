هذه تفاصيل حادثة إنقطاع الغاز بولايتي الوادي وورقلة 

تسبّبت الاشغال التي قام بها مقاول ما بين ولايتي الوادي وورقلة،في إنقطاع التزويد بالغاز و الكهراباء في حدود منتصف النهار.

وتشير المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين” الى أن خلل وقع بالضبط في منطقة النقر بتقرت، على مستوى الطريق الوطني رقم 16.

الانقطاع شمل 5 دوائر و10 بلديات في ولاية الوادي، بالاضافة الى 3 بلديات في الولاية المنتدبة بتقرت.

وتشير ذات المعلومات الى أن إعادة تزويد السكان المحليين بالغاز الطبيعي، كان في حدود منتصف النهار.

فيما انطلقت عملية الصيانة مساء اليوم، ولم يتم لحد الساعة تحديد وقت عودة الغاز ومدة اصلاح العطب.

وتشير ذات المعلومات الى أن العطب لم يشمل الولاية المنتدبة المغير في دائرتي جامعة والمغير،و9 بلديات التي تتكون منها.

فيما بلغت نسبة تزويد الولاية بالغاز بالوادي 50 بالمئة فقط.

كما أن أربعة دوائر و9 بلديات الشرقية لا تحتوي على الغاز نهائيا.