هذه تفاصيل حادث المرور الذي أودى بحياة بن حمودة !

يتواجد الوسط الرياضي الجزائري تحت صدمة كبيرة إثر وفاة لاعب المُنتخب الوطني للاعبين المحليين واتحاد العاصمة، بلال بن حمودة.

وذلك إثر حادث مرور أليم وقع ليلة الجمعة بالطريق السريع، وتحديدا بجانب عمارات “عدل” التابعة لدائرة فوكة بولاية تيبازة.

وحسب المعطيات فإن صانع ألعاب فريق سوسطارة كان مُتوجها صوب مسكن عائلته بمدينة حجوط رفقة صديقه.

ورغم تدخل بعض المواطنين لانقاذ الضحيتين إلا أن ألسنة النيران كانت قوية ومنعتهم من الاقتراب من السيارة التي احترقت بالكامل.