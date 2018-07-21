هذه تفاصيل حادث انفجار غاز بعمارة في حي كناستال بوهران

اهتز اليوم السبت، حي كناستال المرحل إليه قاطنو السكنات الهشة لحي الحمري بوهران على وقع انفجار أتى على طابقين لعمارة فيما تصدعت بعض شقق الطوابق الأخرى.

أسفر عن إصابة 3 أشخاص من بينهم سيدة تبلغ من العمر 55 سنة وعجوز تبلغ من العمر 85 سنة والشاب الذي كان بالمنزل أين وقع الحادث.

حيث تم نقلهم من قبل الجيران إلى مستشفى أول نوفمبر الجامعي قبل تدخل مصالح الحماية المدنية مرفوقة بقوات الدرك لإجلاء السكان من العمارة.

وحسب قاطني العمارة المتضررة بنسبة كبيرة من الإنفجار، فإن الحادث تسبب فيه شخص معتاد على تناول الخمر بالسكن الإجتماعي الذي تم تأجيره له من قبل صاحب المسكن المستفيد.

وقد تم إيداع العديد من الشكاوى لدى مصالح الأمن لوضع حد لتصرفاته المنحرف عقب تحويله للمسكن إلى وكر لتناول الخمر والمهلوسات قبل حدوث الانفجار.

الذي تسببت فيه حسب مصادر من الحماية المدنية إلى تسرب للغاز أدت قارورات الخمر إلى وقوعه بعد اشتعال النيران التي يجري التحقيق في أسبابها.

حادث الإنفجار فتح الباب أمام قاطني العمارة الواقعة بحي كناستال والتي تم ترحيل إليها ساكني السكنات الهشة لحي الحمري الشعبي للتعبير عن تذمرهم من بعض التجاوزات.

وطالبوا الجهات المعنية بفتح تحقيق بشأنها، حيث أكدوا في تصريحات لـ “النهار”، أن أغلب السكنات المستفيد منها تم تأجيرها لأشخاص غرباء أغلبهم منحرفين تم الإبلاغ عنهم عديد المرات لمصالح الأمن.