هذه هي تفاصيل حجز أزيد من 50 كلغ من الكوكايين بميناء الغزوات

أصدر مجلس قضاء وهران اليوم بيانا هاما بخصوص حجز اكثر من 50 كلغ و170 غراماً من الكوكايين بميناء الغزوات في تلمسان.

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكة القطب الجزائي المتخصص بوهران أن القضية تعود إلى تاريخ الثاني ديسمبر الجاري على الساعة الواحدة والنصف صباحا.

تمكنت مصالح مفتشية أقسام الجمارك بميناء الغزوات من حجز أكثر من 50 كلغ كوكايين كانت مخبأة بباخرة تجارية قادمة من الخارج.

وأفضى التحقيق الابتدائي إلى توقيف 4 أشخاص أشخاص هم (د ك) (ب ن) (ق ف) (ح ع)، تم تقديمهم اليوم، ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق

ووجهت لهم تهم الاستيراد والحيازة والتخزين والحصول عل المخدرات قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة، في إطار جاعة إجرامية منظمة والتهريب عل درجة من الخطورة يهدد الصحة العمومية وتبييض الأموال.

وأمر قاضي التحقيق بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت.