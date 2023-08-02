هذه تفاصيل حجز 35.8 كلغ من الكوكايين بميناء الجزائر

نجح حرس السواحل بالجزائر العاصمة من إحباط محاولة إدخال كمية معتبر ة من المخدرات الصلبة والمتمثلة في مادة الكوكايين.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني تمكنت فرقة بحرية تابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالجزائر العاصمة بالواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، من إحباط محاولة إدخال كمية من مادة الكوكايين تُقدر بـ 35 كيلوغرام و800 غرام.

الكمية المحجوزة كانت كانت مُحملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة مالطا وهذا على مستوى ميناء الجزائر.

العملية تمت بفضل استغلال معلومات بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني حول تواجد كمية من الكوكايين مخبأة داخل السفينة التجارية “HARIS” القادمة من دولة مالطا.

وأضاف البيان ان السفينة “HARIS” كانت راسية على مستوى الرصيف 33 بميناء الجزائر. ليتم توجيه وحدات عائمة لحراس السواحل قصد تأمين مسرح العملية.

وبناء على تسخيرة وكيل الجمهورية، تم إخضاع السفينة للتفتيش الدقيق من طرف أعوان حرس السواحل، مما أسفر عن كشف وضبط الكمية سالفة الذكر كانت مخبأة على مستوى رافعة على متن السفينة.