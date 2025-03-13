هذه تفاصيل حجز 41 مليار سنتيم وضبط ورشة سرية لصناعة المكملات الغذائية

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس من حجز مبلغ مالي قدره 41 مليار سنتيم. ومبالغ أخرى بالعملات الأجنبية، مع توقيف شخص كان في حالة فرار.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وبناء على تعليمات نيابية واردة إلى مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس، مفادها تكثيف الأبحاث لتوقيف شخص محل بحث من أجل قضية عالجتها ذات المصلحة. أين تم تشكيل فوج عمل خاص للقضية مع استعمال وسائل تقنية في التتبع والتحري. أفضت إلى تحديد مكان تواجد الشخص وتوقيفه.

بالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية تم تفتيش مساكن المعني، أين أسفرت العملية إلى ضبط وحجز مبلغ مالي يقدر بـ41 مليار سنتيم، 90.050 أورو، 1150 دولار، 645 ريال سعودي كانت مخبأة بالصندوق الخلفي لإحدى المركبات مهيأة للتهريب، مع حجز 13 مركبة سياحية ونفعية.

كما أن عملية التفتيش أسفرت أيضا على ضبط ورشة سرية لصناعة المكملات الغذائية والمقويات الجنسية بطريقة غير قانونية. مما يشكل خطرا على الصحة العمومية.

تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية من أجل جناية التهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الصحة العمومية. وجنحة تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

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