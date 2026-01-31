هذه تفاصيل دعم المشاريع الثقافية والفنية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن مواصلة برنامجها لدعم المشاريع الثقافية والفنية، واضعة بين أيدي المهتمين والفاعلين في المجال المعطيات المتاحة عبر البوابة الإلكترونية.

ونشرت الوزارة، في بيان، لها، قائمة المشاريع الفنية المستفيدة من الدعم. حيث يمكن لجميع المهتمين والفاعلين الاطلاع على القائمة الكاملة للمشاريع الفنية التي حظيت بالدعم العمومي عبر الرابط الرسمي التالي:

https://e-servicesculture.dz/wp…/uploads/2026/01/daam.pdf

فتح الترشح لدعم المشاريع السينمائية

كما أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن فتح باب تقديم الطلبات للاستفادة من الإعانات المالية المخصصة للمجالات التالية:

إنتاج الأفلام والإنتاج المشترك، وكتابة وإعادة كتابة السيناريو، ومرحلة ما بعد الإنتاج، والتوزيع والاستغلال السينمائي، والتجهيز السينمائي.

حيث يمكن الاطلاع على شروط وكيفيات الترشح وملف الاستفادة، عبر الرابط التاللي:

https://e-servicesculture.dz/…/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7…