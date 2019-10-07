هذه تفاصيل رحلة كمال البوشي إلى كولومبيا

أدلى المتهم الرئيسي بمحاولة اغراق الجزائر بـ7 قناطير من الكوكايين كمال شيخي المدعو البوشي بجملة من الحقائق حول رحلاته نحو امريكا اللاتينية وبالضبط كولومبيا

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر قضائية على صلة بالملف فإن كمال البوشي قال أنه زار دولة كولومبيا خلال السنوات الماضية.

وحسب ذات المصدر فإن المتهم قال أنه زار عاصمة كولولبيا رفقة ممثل شركة مينيرفا فود لإنتاج اللحوم والتي تمتلك مذابح بكل من البرازيل و كولومبيا.

وقال المشتبه فيه الرئيسي في قضية الكوكايين بأنه ذهب من البرازيل إلى كولومبيا على متن الطائرة، مباشرة نحو عاصمة البلاد بوغوتا أين أقام بفندق يبعد حوالي 30 كيلومترا عن المطار.

وحسب ذات المصدر فإن البوشي قد أقام في كولومبيا لمدة 3 أيام، تم تخصيصها كلها لزيارة المذابح.

وكما نفى المتهم حسب مصادر “النهار اون لاين” حدوث أي شيء غير قانوني أو مثير للشبهات بكولومبيا سواء له أو لمرافقه.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها”النهار اونلاين”فإن البوشي قد قال بأن شركة مينيرفا للحوم البرازيلية هي من تكفلت بكل المصاريف من نقل واقامة في كولومبيا.

و حسب ما ادلى به المتهم في تصريحاته خلال التحقيق معه ، فإن شركة مينيرفا فود البرازيلية قد خصصت له عاملين اثنين تكفلا بنقله و مرافقه خلال الزيارات و التنقلات بين المذابح و أماكن الإقامة الفنادق

وبخصوص أسباب الزيارة ذكرت المصادر القضائية التي أوردت الخبر لـ”النهار اونلاين” بأنها جاءت في إطار التعريف بالمنتجات الجديدة و كون أسعار اللحوم منخفضة بـ200 دولار للطن مقارنة بالأسعار بالبرازيل