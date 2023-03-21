هذه تفاصيل صفقات “التراضي” بقطاع الصحة

عرض قاضي و نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد حقيقة الفساد. الذي استشرى في قطاع الصحة وواجه الوزير السابق للصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف. بوقائع إقتناء ملحقات لتجهيز مراكز مكافحة السرطان عن طريق التراضي من شركتين فرنسية و سويدية. كما واجهه شركات إقتناءه الناشطة في مجال الأدوية ،كما عدد له ممتلكاته و حساباته البنكية.

وبالرجوع الى وقائع قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود بعد ورود إلى مصالح الديوان المركزي لقمع الفساد. تعليمة لدى النائب العام مرفقة برسالة التابع، تشير إلى وقائع فساد محتمل أن يكون قد قام بها عبد المالك بوضياف أثناء توليه منصب والي ولاية وهران ووزير الصحة. جاء فيها منح صفقات و إمتيازات الى المرقي العقاري (ن.ص). وقيام هذا الأخير بانشاء شركات رفقة ابناء عب المالك بوضياف كل من هدى و زكرياء متخصصة في المجال الصيدلاني. و تلاعبات على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات PCH. إضافة الى مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية في صفقات إقتناء معدات وأجهزة لفائدة أمراض السرطان والمتمثلة في المسرعات الخطية للعلاج الإشعاعي RADIOTHERAPIE.

وجاء إستجواب عبد المالك بوضياف من طرف القاضي كالاتي:

القاضي: وجهت لك تهم منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات. إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول. على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير ، جنحة الإثراء غير المشروع. تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية. باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني ماذ تقول بخصوص كل التهم المنسوبة لك ؟

بوضياف: انفيها كلها سيدي القاضي ،اريد ان اقول لك سيدي القاضي انا اريد ان اقدم لك كل ماويثبت برائتي لانني مظلوم انا و عائلتي ..انا كنت سابقا إطار في الجمهورية الجزائرية. و عملت كثيرا في الدولة، تقلدت منصب أستاذ في الجامعة ،كما سبق و ان تقلدت منصب رئيس دائرة لعدة دوائر بالوطن. مثل عزازقة وبئر مراد رايس، و بعدها منصب والي الجمهورية بكل من ولايات غرداية و قسنطينة و وهران. و بعدها تقلدت منصب وزير الصحة ..سيدي القاضي انا كنت نقوم بواجبي على أحسن وجه، حيث تم إهانتي ومتأسف كل ما حصل لي. بعد جهد كبير قدمته في عملي ،راني نعيش سيدي القاضي في مرارة

بوضياف : سيدي القاضي سبق و ان توبعت بمثل هذه الوقائع لما تقلدت منصب واليا لولايتي قسنطينة ووهران. في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل و استفدت من حكم البراءة التامة.

بوضياف : القطع الأرضية منحت في إطار لجنة (الكالبيراف) التي تضم أعضاء إداريين ولائيين، والمقاولين أو المستثمرين. يقومون بإيداع الملفات على مستوى ( الكالبيراف) وتحت إشراف الأمين العام للولاية وبعد جمع الملفات يتم برمجة اجتماع أعضاء اللجنة التي تقوم بدراسة الملفات. وبعد التدقيق و الوصول الى المرحلة النهائية حيث يتم تقديم القرارات للوالي للإمضاء عليها. وقبل هذا تكون لجنة ” تثبيت المشاريع “. قد خرجت إلى الميدان وعاينت القطع الأرضية اذا كانت قطع شاغرة وجاهزة لإستقبال هذه المشاريع.

القاضي: فسر لي ماهي علاقتك بشركات أبنائك ؟

بوضياف: ليس لدي اي علاقة ولا أتدخل في عمل أبنائي و كل واحد مستقل في بيته وعمله. و أبنائي لم يمارسوا أي نشاط تجاري عندما كنت اتقلد منصب وزير الصحة

القاضي: بخصوص تصريحك أن شركات أبنائك لم تمارس أي نشاط أو استيراد للأدوية فسر لي ذلك ؟

بوضياف: سيدي القاضي هناك فرق في عبارة (الاستيراد ) ، أبنائي قاموا بإستيراد المكملات الغذائية. والحصول على رخص الاستيراد تمنح على مستوى وزارة التجارة وليس وزارة الصحة و لا علاقة لي فعلا بكل هذا.

القاضي: بخصوص ممتلكاتك انت صرحت ان لديك بفيلا الواقعة بالعاشور بالعاصمة، وحسابين بنكيين. و قطع أرضية في إطار عقد ( الشهرة) ،و لكنك لم تصرح بالشقة الكائنة بالقبة لماذا !

بوضياف: هذا سكن وظيفي سيدي القاضي أنا صرحت بجميع ممتلكاتي و كلها ورثها من من والدي.

القاضي: بخصوص الحسابات البنكية ؟!

بوضياف: سيدي القاضي لدي حساب بالعملة الصعبة تم فتحه من طرف الوزارة الأولى لغرض استعماله في المهمات الرسمية في الخارج وهو بدون رصيد و الحساب الثاني خاص بالتقاعد

القاضي: بخصوص القطع الأرضية الواقعة بمنطقة ” نقاوس”.

بوضياف: لا سيدي القاضي بل قطعة أرضية واحدة فقط.

القاضي: هل توجد قطع أخرى من 5 هكتار؟

بوضياف: هي ارث ومازالت في حالة (شيوع)

القاضي: وماذا عن القطعة الأرضية بولاية سكيكدة ؟

بوضياف: هي ايضا ورثها سيدي القاضي ومزالت في الشيوع ولم يتم مسحها بعد.

القاضي: هل زوجتك هي من قامت بإحضار المبلغ المالي لتمويل مشروع إبنك؟

بوضياف: عندها مسكن تقوم بكراءه بمبلغ 50 مليون سنتيم شهريا ،و تملك محلين تجاريين تقوم أيضا بكرائهما وتجمع الأموال في حسابها الخاص وأمورها كلها واضحة وكل شيء مسجل ومقيد عندكم سيدي القاضي

القاضي: بخصوص الملحقات الخاصة بتجهيز مراكز مكافحة السرطان، بـ “مسرعات الخطية للعلاج الإشعاعي لماذا تم اقتنائها من الشركتين صاحبة الاحتكار، (VARIAN و ELEKTA)

بوضياف: سيدي القاضي هذ ليس اختصاصي هناك لجنة تتكون من مختصين و لم اتدخل في عمل هذه اللجنة أو إختيار أي شركة من هذه الشركات ، فهذا هي من صلاحيات بروفيسور رئيس اللجنة .

القاضي: لكن أمر الملحقات الإضافية لم يكن مطروحا إلا بوصولك على رأس وزارة الصحة ؟

بوضياف: لا يمكن أن نقوم بإقتناء أجهزة دون ملاحق وهو رأي أعضاء اللجنة التقنية القطاعية

القاضي: لماذا الطلبيات جاءت بعد توليك لمنصب وزير الصحة؟

بوضياف: سيدي القاضي غير صحيح اللجنة هي من قدمت هذه الإقتراحات.