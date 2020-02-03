هذه تفاصيل طائرة الجوية الجزائرية العائدة من الصين

تحط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، العائدة من ووهان الصينية، اليوم الاثنين، في مطار هواري بومدين القديم.

وستصل طائرة الجوية الجزائرية، بحدود الساعة الـ11 و23 دقيقة، بعد أن كان مقررا وصولها على الساعة الـ7 و20 دقيقة.

وسيتم إخضاع ركاب الطائرة، على المراقبة بأجهزة طبية، وكاميرات متطورة بالمطار.

وسيكون في انتظار الطائرة حافلة، لنقل ركابها نحو مستشفى القطار لوضعهم تحت المراقبة الطبية مدة 14 يوما.

وقامت السلطات المعنية، بعزل طائرة الجوية الجزائرية القادمة من ووهان، في “T1” بالمطار القديم.

وحسب بيان من الرئاسة الجزائرية، فإن رئيس الجمهورية أمر بترحيل الرعايا الليبيين والتونسيين والموريتانيين ضمن نفس الرحلة الجزائرية الخاصة، بطلب من سلطات بلدانهم.

وشرعت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، في إجلاء أبناء الجالية الجزائرية بمدينة ووهان الصينية.

للإشارة الرحلة الخاصة ستتكفل بإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، البالغ عددهم 36 شخصا ومعظمهم طلبة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر، بإجلاء ابناء الجالية المقيمة بمقاطعة يوهان الصينية ومعظمهم من الطلبة.

للتذكير، ناشد الطلبة الجزائريين المتواجدين بمدينة ووهان الصينية السلطات الجزائرية باجلائهم بعد تأزم الوضع في المنطقة بعد انتشار فيروس كورونا.