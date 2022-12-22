هذه تفاصيل عرض النصر السعودي لرونالدو

كشفت اليوم الخميس، صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن تفاصيل عرض نادي النصر السعودي لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكشف المصدر، أن الصفقة قد تحسم في الساعات القليلة القادمة، بمجرد أن يقرر الدون الذهاب للعاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت صحيفة “ماركا”، أن العرض السعودي يتمثل في عقد يمتد لغاية 2030 مقابل 200 مليون أورو،لكل موسم.

كما كشف ذات المصدر، أن العرض لغاية 2030، سنتين ونصف منها كلاعب للنادي النصر، والباقي سيتم إعتماد رونالدو كسفير ترشح السعودية لإحتضان نسخة مونديال 2030 رفقة مصر واليونان.