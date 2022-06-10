قناة النهار هذه تفاصيل غرق فتاتين بشاطئ الدلفين في بومرداس بقلم قناة النهار نشر في 10 جوان 2022 - 11:34 غرق شارك غرِّد أرسل 120 0 هذه تفاصيل غرق فتاتين بشاطئ الدلفين في بومرداس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8TL7c اقرأ أيضا أبرز ما جاء في تقرير رئيس الجمهورية بمناسبة القمة الإستثنائية للإتحاد الإفريقي قناة النهار 28 ماي أجواء ممطرة وانخفاض في الحرارة.. طقس الخميس 26 ماي 2022 قناة النهار 26 ماي أسعار الأضاحي هذا العام إبتداء من 40 ألف دينار قناة النهار 04 جوان من 2000 دج إلى 8000 دج.. مستحقات الحراسة والتأطير في "البيام" قناة النهار 07 جوان طالع هابط: النوي يحيى والي العاصمة بعد إستحداث وحدة للدراجات النارية للتبليغ عن النقطاء السوداء قناة النهار 24 ماي الجزائر في أسبوع: الجزائر تقرر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا قناة النهار 10 جوان طبيبكم: التغذية الصحية السليمة والطريقة الصحيحة لتخفيف أو زيادة الوزن قناة النهار 28 ماي دلال خير: طفل بريء يعيش على جرعات دم من زمرة نادرة وأمه تناشد السلطات لإنقاذ فلذة كبدها قناة النهار 03 جوان وزير التربية: تخفيف وزن المحفظة ومراجعة البرامج بداية من الموسم القادم قناة النهار 30 ماي وزير التربية: التنظيم العادي للتمدرس سيتم الإعلان عنه بعد الرجوع للجهات المخولة للفصل فيه قناة النهار 06 جوان