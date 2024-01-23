هذه تفاصيل فتح رأسمال CPA

أبرز المدير العام للقرض الشعبي الوطني، علي قادري، أن “القرض الشعبي الجزائري أول بنك بالجزائر يفتح رأسماله ويدخل للبورصة”.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح إعلامي أن القرض الشعبي الجزائري هو أول بنك بالجزائر يفتح رأسماله الاجتماعي و يدخل للبورصة بعدما تحصل على الموافقة من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.

وأفاد بأنه تم اختيار ولاية برج بوعريريج كثاني محطة بعد ولاية بجاية ضمن الحملة الإعلامية للبنك المتعلقة بفتح رأسماله الاجتماعي المقرر شهر يناير الجاري “بالنظر للأهمية التي تكتسيها في المجال الاقتصادي على المستوى الوطني. وذلك بهدف التعريف بالاستراتيجية التي ينتهجها القرض الشعبي الجزائري في إطار سياسة الدولة التي يحرص عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و التي أريد من خلالها تنظيم القطاعين المالي و المصرفي بالجزائر لمواكبة التطورات السريعة التي يعرفها النظام المصرفي على المستوى العالمي من جهة و بث ثقافة الشفافية و زرع الثقة لدى المستثمرين الجزائريين ليصبحوا مساهمين في أول بنك يفتح رأسماله من جهة أخرى”.

كما تطرق ذات المسؤول للسياسة التي ينتهجها القرض الشعبي الجزائري في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى المستوى الدولي.من خلال فتح وكالات بكل من موريتانيا والسنغال. كما يطمح إلى تعزيز حضوره على المستوى المحلي. من خلال فتح وكالات جديدة على مستوى الوطن.

وتتلخص هذه العملية في بيع 30 بالمائة من رأسمال البنك من خلال طرح 60 مليون سهم. منها 5 ملايين و 9.700 ألف سهم بسعر 2.300 دج لفائدة المساهمين الجدد. الذين يستفيدون من قيمة 2561,41 دج. كما سيتم طرح 300 ألف سهم للبيع بقيمة 2.100 دج السهم. وذلك لفائدة موظفي القرض الشعبي الجزائري. حسب ما أوضحه من جانبه بوعلام بن كراوش رئيس قسم مكلف بمديرية تسيير القيم المنقولة بالقرض الشعبي الجزائري.