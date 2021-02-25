هذه تفاصيل قضية سائق الشاحنة المتهور المتسبب في إصطدام سيارتين بالعاصمة

كشف الملازم الأول المكلف بالإعلام بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالعاصمة مساء اليوم تفاصيل لقضية الشاحنة المتهورة والتهم الموجهة للسائق.

وأوضح الملازم أمير شرقي انه وبتاريخ 25 فيفري 2021 وعلى الساعة 10 صباحا رصدت كاميرات الحماية لأمن ولاية الجزائر الحادث.

وأضاف ذات المسؤول ان سائق الشاحنة بمناورة خطيرة عرضت حياة الأخرين للخطرعلى مستوى الطريق السريع بالضبط مرتفع حي زرهوني مختار

مما أدى إلى إصطدام سيارة سياحية بمركبة تابعة لشرطة أمن ولاية الجزائر كانت بالقرب من الحادث دون تسجيل أضرار جسيمة

لتقوم ذات المصالح بتوقيف سائق الشاحنة والتحقيق معه وإستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وسيتم تقديمه غدا الجمعة أمام محكمة الدار البيضاء.

