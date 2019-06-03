هذه تفاصيل محاكمة علي حداد بمحكمة بئر مراد رايس

وجه قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، اليوم الاثنين، تهمة التصريح الكاذب والتسليم بغير حق لأحد الوثائق، لرجل الأعمال علي حداد.

وقال القاضي إنه تم تفتيش السيارة، ووجد بداخلها على جوازي سفر، وتفيد التحريات بخصوص جواز السفر المقدم بام الطبول، انه لا يوجد فيه اي ملف بمصالح الحالة المدنية، بالاضافة لمليون و450 دولار ورخص سياقة.

كما طالب من علي حداد تفسير كيفية تحصله على جواز سفر دون تقديم اي ملف.

وبهذا الخصوص رد، علي حداد، أنه تحصل على الجواز السفر الصادر سنة 2013، بحكم انه كثير السفر لم يطلب منه تقديم جواز السفر الاول.

وأفاد أنه طلب من الوزير الاول السابق، عبد المالك سلال، جواز سفر، دون ايداع ملف الحصول عليه، فيما صرح في التحقيق، ّأن الوزير الاول نور الدين بدوي، هو من توسط له للحصول عليه.

حيث تحصل على جواز السفر هذا خلال 48 ساعة، دون ايداع اي ملف.

وقد استدعى قاضي التحقيق في القضية، حسان بوعلام، عميد اول للشرطة و مدير مصلحة الوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية، والذي اتهم بتسليم بغير حق لأحد الوثائق، حيثالتمس محامي دفاع المتهم، بطلان محضر علي حداد.

وصرحت هيئة الدفاع، ببطلان محضر سماع علي حداد، لأنه يعد خرقا للإجراءات، كما طلبت النيابة، ضم الدفوع الشكلية للمحامين.

من جانب آخر، كشف متهم، يعمل بوزارة الداخلية، أنه سنة 2015 صدرت تعليمة تسمح للمواطنين الحصول على جواز سفر ثاني، في حالة ما إذا كان الحوار الأول فيه تأشيرات سارية الصلاحية، وهذا بدون تقديم ملف

وأشار أن تعليمة 2015، تعفيه من تقديم ملف جديد إذا كان يمتلك ملفا اولا، الا إذا كان هناك مستجدات في الملف.

وأكد أنه تلقى تعليمات من طرف الامين العام لوزارة الداخلية، وإلا لا يمكن لعلي حداد الحصول على جواز سفر ثاني بدون تقديم ملف جديد للوزارة.

أما المتهم الثاني في القضية، فقد صرح انه تلقى تعليمات من الامين العام لدى وزارة الداخلية على اساس استصدار جواز سفر مستعجل لعلي حداد، لانه كان بصدد التنقل إلى الخارج، رفقة وفد من وزارة الصناعة.

وأفادت مصادر من الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، أن المعني باستخراج رخصة سياقة بيومترية ثانية لرجل الأعمال علي حداد (هو مهندس سامي اسمه بن سنينة بلقاسم)، قام باستخراج نفس الرخص بدون ملفات قاعدية لكل من سعيد بوتفليقة وأفرادا من عائلته، وكذا توفيق وشخصيات نافذة في السلطة قبل أشهر.

رخصة السياقة هذه من صنف خاص بالدراجات النارية، كإجراء لتفادي استحالة استخراج جواز سفر بيومتري لصاحب جواز قديم، لأن العملية حاليا مقتصرة على الجوازات الجديدة.

أما بخصوص استخراج جواز سفر ثاني من 48صفحة، فالعملية كانت بدون ملف قاعدي علما أن جواز السفر الأول لعلي حداد به 28صفحة.