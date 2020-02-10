هذه تفاصيل محاولة اختطاف رضيع من مستشفى بوفاريك

روى مدير مستشفى بوفاريك، دغبوش رضا، لـ “النهار”، اليوم الإثنين، تفاصيل محاولة اختطاف رضيع.

وأوضح “في حدود الساعة الواحدة و10 دقائق، من نهار اليوم الإثنين، سجلنا حادثا خطيرا، حيث دخلت امرأة المستشفى متنكرة بزي طبيبة، وحاولت سرقة رضيع حديث الولادة”.

وأضاف “قالت هذه المرأة لأم الرضيع إنها ستأخذه لعمل تحاليل، حيث تبدو عليه أعراض المرض”.

وقال “والدة الطفل وضعت ثقتها في الممرضة المزيفة خاصة أنها كانت ترتدي مئزرا، ومنحتها الطفل”.

وأفاد “لحظة خروجها من المستشفى رفقة الطفل، ألقى عليها أعوان أمن المستشفى القبض، بعد تفطنهم من أنها غريبة عن المستشفى”.

وحسب مدير المستشفى، فقد تم إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى مصالح الأمن.