هذه تفاصيل مخطط حملة التلقيح ضد وباء كورونا

وأوضح فورار أن تأطير الحملة سيسند إلى إلى موظفي الصحة من ذوي الخبرة في التطعيم مع وجود ما يقارب 8000 وحدة صحية مخصصة للتلقيح عبر كامل التراب الوطني، إضافة إلى توفير وسائل حفظ اللقاح في درجة البرودة المطلوبة.

ثلاث سيناريوهات محتملة

وخلال يوم دراسي نظمته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني حول الترتيبات المتعلقة باللقاح ضد فيروس كورونا، أعطى فورار لمحة عن ثلاث سيناريوهات ممكنة لتطعيم الأشخاص الذين يبلغون سنة 18 فما فوق.

و يشمل الأول تطعيم حوالي 60 % من الأفراد وهو ما يعادل توفير 19.145.224 جرعة لقاح، فيما يقتضي السيناريو الثاني تطعيم 70% من الأفراد وهو ما يعادل توفير 22.336.095 جرعة، في حين يهدف السناريو الثالث تطعيم حوالي 80% من الأفراد ما يعادل توفير 25.526.965 جرعة لقاح.