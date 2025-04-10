هذه تفاصيل مشاركة التلاميذ في الأولمبياد العالمية للرياضيات

كشفت وزارة التربية الوطنية عن موعد تنظم الدور التصفوي الثاني للأولمبياد الجزائرية للرياضيات في طبعتها الثانية والتي سيتم فيها. اختيارالنخب المدرسية الوطنية التي ستمثل الجزائر في منافسات الأولمبياد العالمية والإقليمية والقارية .

وسيكون التلاميذ على موعد مع التصفيات الاولى هذا السبت ، شرط ان يكون المتنافسون ينتمون إلى أقسام الثالثة والرابعة من التعليم المتوسط والأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. والثانية والثالثة ثانوي في شعب الرياضيات والتقني رياضي بخياراتها الأربعة والعلوم التجريبية، المتأهلين إلى الدور التصفوي الثاني.

وأكدت وزارة التربية على ضرورة إعلام تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة ومدارس أشبال الأمة المعنيين بالمشاركة في الدور التصفوي الثاني.

إضافة إلى إعلام مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة. ومديري مدارس أشبال الأمة المعنية بمراكز إجراء .

يجري التلاميذ المتمدرسون في مدارس أشبال الأمة ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة الدور التصفوي الثاني. في نفس مراكز الاجراء المعينة لتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية.

كما يشرف على مراكز الإجراء والتصحيح مفتش للتربية الوطنية أو مفتش للتعليم الثانوي أو مفتش للتعليم المتوسط. لمادة الرياضيات حسب الحالة.