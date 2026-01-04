هذه تفاصيل مشروع الطريق السيار الرابط بين ميناء الغزوات والطريق شرق–غرب

تتواصل أشغال مشروع الطريق السيار الرابط بين ميناء الغزوات والطريق السيار شرق-غرب. على طول إجمالي يُقدّر بـ 41 كيلومترًا، تحت إشراف الجزائرية للطرق السيارة (ADA).

وحسب الجزائرية للطرق السيارة، فإن هذا المشروع يعد من المشاريع الكبرى التي تدعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة الغربية. نظرًا لأهمية ميناء الغزوات كمرفق تجاري حيوي يربط ولاية تلمسان بالمناطق المحيطة بها. ويساهم في تعزيز حركة النقل وتسهيل المبادلات التجارية.

ومن أهداف المشروع الربط المباشر بين ميناء الغزوات والطريق السيار شرق–غرب. تسهيل نقل البضائع وتسريع المبادلات التجارية. تخفيف الضغط على الطرق الثانوية والمناطق الحضرية. تحسين ظروف التنقل وتعزيز سلامة مستعملي الطريق

وعن تفاصيل المشروع، فأشارت الشركة، إلى أن الشطر الأول–مكتمل الإنجاز. ويمتد على مسافة 11,6 كيلومتر، يربط ميناء الغزوات بالطريق الوطني رقم 99. يساهم في تنشيط التبادلات التجارية بين ميناء غزوات-سيدينا يوشع و الطريق السيار شرق غرب. وتبلغ عدد المنشآت الفنية، 8 منشآت من بينها 4 جسور كبرى.

وفي الشطر الثاني– الذي هو قيد الإنجاز، يمتد على مسافة 10 كيلومترات، مدعّم بمحوّل على مستوى الطريق الوطني رقم 98. ويضمن الربط بين ندرومة والمناطق المجاورة. بـ10 منشآت فنية من بينها 3 جسور كبرى.

إضافة إلى محوّل واحد، الذي يعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز البنية التحتية والنقل التجاري بالغرب الجزائري.

