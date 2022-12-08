فيديو.. هذه تفاصيل هروب 28 مغربيا من طائرة هبطت اضطراريا في اسبانيا

نشرت وسائل إعلامية، تفاصيل هروب مجموعة من المسافرين المغاربة من طائرة كانت قد هبطت اضطراريا في مطار ببرشلونة بإسبانيا. قادمة من الدار البيضاء، متسترين بحالة مخاض امرأة.

كما أبلغ مسؤولون إسبانيون وسائل إعلام محلية، عن هروب مجموعة تتكون من 28 مواطنا مغربيا من طائرة كانت قادمة من الدار البيضاء. بعد هبوطها اضطراريا في مطار “إلبرات” بمدينة برشلونة في إسبانيا. مشيرين إلى أن حالة الطوارئ تسببت فيها امرأة حامل على متن الطائرة، ادعت أنها تعاني من حالة مخاض.

وأفيد أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على نصف عدد الأشخاص الفارين. الذين حاولوا دخول إسبانيا بشكل غير قانوني، بمن فيهم المرأة الحامل. وأشير في هذا السياق إلى أن ما جرى يأتي في أعقاب حادث مماثل في نوفمبر من العام الماضي في جزيرة مايوركا.

كما كشفت التحقيقات الأولية أن “المجموعة التي قفزت من الطائرة صباح الأربعاء كانت في رحلة طيران بيغاسوس من الدار البيضاء إلى إسطنبول”. و”ذلك بمجرد فتح الأبواب عند الهبوط الاضطراري”.

وبعد اعتقال الـ14 من المسافرين الفارين، تم إعادة خمسة منهم إلى نفس الطائرة. فيما سيجري ترحيل الباقين إلى المغرب، فيما تمكن 14 شخصا من التواري عن أعين قوات الأمن.

أما المرأة الحامل، فجرى نقلها إلى المستشفى، “حيث لم يتم العثور على دليل على أنها كانت في حالة مخاض”. ليتم “القبض عليها بتهمة الإخلال بالنظام العام، وهي من بين المجموعة المقرر ترحيلها”.