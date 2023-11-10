هذه تفاصيل وأسباب تأخير رحلة من العاصمة إلى المنيعة

أوضح الناطق الرسمي بإسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، أسباب تأخر رحلة العاصمة إلى المنيعة والتي كانت مقررة صبيحة اليوم على الساعة السابعة والنصف.

وقال أندلسي، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تولي أهمية بالغة لقواعد السلامة، ولا تقلع أي طائرة دون توفرها.

وكشف ذات المتحدث، أن سبب التأخير كان عدم تواجد كل قواعد السلامة، مشددا على أن الأهم بالنسبة لهم هو وصول الطائرة بسلامة وأن يكون الركاب بأمان.

وأضاف أن الركاب المعنيين بالطائرة، تم التكفل بهم، وتوجهو إلى المنيعة على الساعة التاسعة صباحا عبر رحلة ثانية.

وحول الشجار الذي وقع بين طاقم الجوية الجزائرية وأعوان الكاترينغ، قال أندلسي أنه لم يردهم لحد الساعة أي أخبار عن وجود شجار. مؤكدا أنه سيتم التقصي حول هذه الحادثة.

وأشار أندلسي، إلى أن الجوية الجزائرية تشتغل في أكثر 33 مطار داخلي وتقوم يوميا بأكثر من 88 رحلة داخلية، وهذا الرقم يرتفع كثيرا عند إنطلاق السياحة الصحراوية.