هذه تفاصيل وأسباب محاولة ذبح زوج لزوجته في الشراقة

أقدم مساء أمس الخميس، زوج على محاولة ذبح زوجته في أحد أحياء الشراقة بسبب خلافات عائلية.

تفاصيل الجريمة الشنعاء التي حاول ارتكابها الزوج في حق زوجته وأم لطفلين، تعود إلى رغبة الضحية في الطلاق منه بسبب المشاكل.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الحادثة اقتربت “النهار أون لاين” من أفراد عائلة الضحية اليوم الجمعة الذين تواجدوا في مستشفى بني مسوس.

وأكد أحد أفراد عائلة الضحية، أن الحادثة وقعت في منزل ابنة خالتها التي كانت شاهدة، حيث أن الضحية والطفلين كانا معها في منزلها.

وتابع أفراد العائلة أن الضحية غادرت منزلها الزوجي وطلبت الطلاق من زوجها بسبب تعرضها للضرب والإهانة، إضافة إلى رفض الزوج العمل منذ عدة سنوات.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد أكد لنا ذات المصدر أن الزوج دخل إلى المطبخ وأحضر سكينا ليذبح به زوجته بعدما رفضت العودة إليه وأصرت على الطلاق.

وبعدما حاولت الزوجة المقاومة اثر توجيه السكين إليها، لتصاب على مستوى اليدين والمرفق كما وجه إليها طعنة على مستوى البطن والظهر إضافة إلى محاولة ذبحها.

كما أصيبت ابنه خالة الضحية أيضا بعدة جروح في عدة مناطق بجسمها اثر محاولتها مساعدتها للتخلص من هذا الوحش.

وعن حالة الضحية، فقد أكد لنا أفراد عائلتها أنها استفاقت صباح اليوم وتكلمت معهم، إلا أنها ستجرى لها عملية جراحية أخرى على مستوى اليدين والمرفق.

كما يتواجد الزوج في مستشفى بني مسوس هو الآخر وحالته مستقرة، بعدما وجه لنفسه طعنة على مستوى البطن وحاول ذبح نفسه.