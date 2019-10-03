هذه تفاصيل وشروط التسجيل بـ”غرين كارد”

حدّدت الولايات المتحدة الامريكية، شروطا للتسجيل في قرعة الهجرة “غرين كارد”، إلى وطنها.

ومن أبرز الشروط، أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريا، ولديه جواز سفر ساري الصلاحية.

ويتم التسجيل بواسطة، صورة شخصية بخلفية بيضاء للراغب في الهجرة، بمقاس 5*5 سم بدقة 600*600 بيكسل.

بالإضافة إلى صورة أولاده وأبنائه وزوجته، اذا كان متزوج، على أن يكون التسجيل باستخدام البيانات على جواز السفر.

ويكون التسجيل عن طريق، الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية www.dvlottery.state.gov.

للإشارة، انطلق التسجيل، أمس الأربعاء، الـ2 اكتوبر، ويستمر إلى غاية 5 نوفمبر من السنة الجارية.

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية، هذه السنة 50 ألف تأشرة لبرنامج قرعة الهجرة.

وكان المتحدث بإسم السفارة الامريكية خالد ولفسبورغ، قد قال إن برنامج “غرين كارد” يمنح سوى التأشيرة، ولا تدخل فيه لا المسكن ولا العمل.

وأشار خالد ولفسبورغ، أن عملية التسجسل تتم إلكترونيا وأي خطأ في الطبع او نسيان شيء يقصي صاحبها مباشرة.

ويجدرالذكر، أن كل سنة يهاجر ما بين 1000 و 1200 جزائري للولايات المتحدة الامريكية، عبر هذا البرنامج .