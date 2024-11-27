هذه تفاصيل وشروط المشاركة في المسابقة التي أطلقتها سوناطراك

كشف المدير التنفيذي للموارد البشرية بمجمع سوناطراك، عالتو إسماعين، أن المسابقة الوطنية لتوظيف الجامعيين من قبل الشركة الوطنية للنفط مفتوحة لجميع خريجي الجامعات والكليات والمدارس الأكاديمية الجزائرية عبر 58 ولاية على المستوى الوطني.

وأضاف المتحدث خلال استضافته في برنامج “ضيف اليوم” للقناة الإذاعية الثالثة، أن هناك معايير حددتها سوناطراك خلال المشاركة في هذه المسابقة الوطنية. وبإمكان كل الجامعيين التقدم للمشاركة فيها. كما أنه بالنسبة للمهندسين يجب أن يكون المرشح متحصل على شهادة جامعية في التخصصات المستهدفة للمسابقة “مستوى بكالوريا + 5 سنوات”. وهو الأمر نفسه بالنسبة لحاملي شهادات أعلى الذين بامكانهم المشاركة، في حين يشترط لدى التقنيين أن يكونوا حائزين على “مستوى بكالوريا + 3 سنوات”.

وبخصوص التخصصات المدرجة في مسابقة التوظيف، أشار عالتو إلى أن سوناطراك أدرجت 19 تخصصا في هذه المسابقة. بما في ذلك لأول مرة يتم إستهداف مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. مشيرا إلى أن هذه التخصصات تشمل الحفر البترولي والجيولوجيا والجيو فيزياء والإنتاج على مستوى الآبار والمكامن. بالإضافة كذلك إلى مخبر تحاليل المحروقات والطاقات المتجددة والهيدروجين ونقل المحروقات وهندسة الغاز والآليات والميكانيك الصناعية والكهرباء الصناعية. بالإضافة كذلك إلى التكرير والبتروكيماويات وتسويق المحروقات والصحة والسلامة والبيئة. والاقتصاد البترولي والذكاء الإصطناعي والإعلام الآلي.

وأوضح عالتو، أن عملية التسجيل في هذه المسابقة ستنطلق هذا الخميس إبتداء من الساعة 8.00 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء الـ10 ديسمبر على الساعة 20.00 ليلا. عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك https://nationalrecruit.sonatrach.dz. مؤكدا أن عملية التصحيح ستتم بشكل مجهول لضمان الشفافية. مع تمكين المرشحين من تقديم الطعون.

من جهته أعلن المتحدث، عن خطة توظيف شاملة لعام 2025 تشمل وظائف الدعم. مثل الشؤون القانونية، المالية، والتخطيط، معتبراً أن التوظيف المحلي سيؤخذ بعين الاعتبار في بعض التخصصات.

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