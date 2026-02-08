هذه تفاصيل وشروط توجيه وإعادة توجيه التلاميذ

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن عمليتي توجيه وإعادة توجيه أبنائهم بعنوان السنة الدراسية 2025/ 2026، أن هاتين العمليتين تنجزان بصفة رقمية. بما يتيح لهم متابعة مسار توجيه أبنائهم والتفاعل معه.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه يتعين على الأولياء القيام بالإجراءات المطلوبة في فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية وذلك من خلال الولوج عبر الرابط : https://awlyaa.education.dz وفق الترتيبات الآتية: حيث يتم أولا توجيه التلاميذ إلى الطور ما بعد الإلزامي وإلى شعب السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. وثم التعبير عن الرغبات الأولية حيث يقوم أولياء تلاميذ السنة الرابعة متوسط وأولياء تلاميذ الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بالتعبير عن الرغبات الأولية لتوجيه أبنائهم عبر حساباتهم في فضاء الأولياء خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 28 فيفري 2026.

كما يمكن لأولياء التلاميذ المعنيين تعديل أو تأكيد الرغبات الأولية المعبّر عنها، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 30 مارس 2026. وفي حال عدم القيام بذلك في الآجال المحددة، تثبت الرغبات الأولية تلقائيا من طرف النظام المعلوماتي. وكذا تثبيت الرغبات النهائية حيث يقوم أولياء التلاميذ المعنيين بتثبيت الرغبات النهائية لتوجيه أبنائهم عبر فضاء الأولياء. خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 30 ماي 2026، وفي حال عدم التثبيت، يتولى النظام المعلوماتي تثبيتها تلقائيا.

بالإضافة كذلك إلى الاطلاع على قرارات التوجيه، حيث يبلغ أولياء التلاميذ المعنيين بقرارات توجيه أبنائهم عبر كشوف تقويم نتائج الفصل الثالث.، وعبر فضاء الأولياء، خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 09 جويلية 2026. كما يمكن لولي التلميذ تقديم طلب الطعن في قرار التوجيه الخاص بابنه (ابنته) إلكترونيا عبر فضاء الأولياء. خلال الفترة الممتدة من 10 جويلية إلى 08 سبتمبر 2026. ويبلغ أولياء التلاميذ المعنيون بقرارات اللجنة الولائية للطعن عبر فضاء الأولياء، في أجل أقصاه 17 سبتمبر 2026 مع التذكير بأن هذه القرارات نهائية وغير قابلة للطعن.

ثانيا : إعادة توجيه التلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التماس إعادة توجيه تلاميذ التعليم الثانوي العام والتكنولوجي هو إجراء يسمح للتلميذ، بعد إتمامه سنة دراسية كاملة، بتغيير الجذع المشترك أو الشعبة إذا تبين أن الجذع المشترك أو الشعبة التي زاول فيها دراسته لا تتناسب مع قدراته أو ميوله. شريطة أن يكون قد حقق في المواد المميزة للجذع المشترك أو الشعبة التي يلتمس إعادة التوجيه إليها نتائج دراسية تسمح بذلك. وتهدف هذه العملية إلى مساعدة التلميذ على اختيار المسار الأنسب له.

وتتم هذه الإجراءات بتقديم التماس إعادة التوجيه حيث يقوم أولياء التلاميذ المعنيين بتقديم التماسات إعادة توجيه أبنائهم عبر فضاء الأولياء. خلال الفترة الممتدة من 25 ماي إلى 23 جوان 2026. كما يبلغ أولياء التلاميذ المعنيون بقرارات إعادة توجيه أبنائهم عبر كشوف تقويم نتائج الفصل الثالث. وعبر فضاء الأولياء، خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 09 جويلية 2026، مع التذكير بأن هذه القرارات نهائية وغير قابلة للطعن.

كما أكدت وزارة التربية على الأولياء المعنيين بضرورة الالتزام بالآجال المحددة لكل عملية. والمتابعة الدورية لحساباتهم في فضاء الأولياء ، ضمانًا لحسن سير عمليتي التوجيه وإعادة التوجيه.