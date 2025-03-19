هذه تفاصيل وظروف رؤية هلال عيد الفطر المبارك

ستتحرى معظم الدول هلال شهر شوال “عيد الفطر 1446 هـ” يوم السبت 29 مارس ورؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من شرق العالم. وهي غير ممكنة من باقي مناطق العالم العربي والإسلامي باستخدام جميع وسائل الرصد بما في ذلك العين المجردة والتلسكوب وتقنية التصوير الفلكي أيضا.

في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من وسط وشمال القارة الأمريكية مع كون الرؤية صعبة جدا من شرق القارة الأمريكية حتى باستخدام التلسكوب. ولا توجد إمكانية لرؤية الهلال بالعين المجردة إلا من مناطق المحيط الهادئ غرب الولايات المتحدة.

وحسبما أفاد به مركز الفلك الدولي، فبالنسبة لوضع الهلال يوم السبت 29 مارس في بعض المدن العربية والعالمية. فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر قبل غروب الشمس بست دقائق. وعليه فإن رؤية الهلال في إندونيسيا وما حولها مستحيلة لعدم وجود القمر في السماء.

وفي مكة المكرّمة يغيب القمر بعد 08 دقائق من غروب الشمس، وعمره 03 ساعات و28 دقيقة. وبعده عن الشمس 2.2 درجة فقط. في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس. عمره 03 ساعات و55 دقيقة، وبعده عن الشمس 2.3 درجة فقط.

في القاهرة يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 04 ساعات و17 دقيقة. بعده عن الشمس 2.4 درجة فقط. أما في الرباط يغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 08 ساعات و05 دقائق، وبعده عن الشمس 3.8 درجة فقط. في حين بأمستردام عاصمة هولندا، يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس. عمره 06 ساعات و49 دقيقة، وبعده عن الشمس 3.5 درجة فقط.

رؤية الهلال غير ممكنة حتى بأحدث التقنيات

كما أن رؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب. خاصة وأنها جميعا أقل من حد “دانجون” العالمي. وهو عالم فرنسي بين أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب إذا كان بعد القمر عن الشمس أقل من حوالي سبع درجات، وهو ما تؤيده الأرصاد الفلكية الموثوقة للهلال.

وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الإثنين 31 مارس. ولكن نظرا لحدوث الاقتران يوم السبت 29 مارس قبل غروب الشمس ولغروب القمر بعد غروب الشمس من وسط وغرب العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن بعض الدول بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من غير المستبعد إعلان بعض الدول عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس.

بل إن رؤية الهلال يوم السبت 29 مارس غير ممكنة حتى باستخدام أحدث التقنيات العلمية في رصد الهلال، وهي تقنية التصوير الفلكي باستخدام الـ CCD كاميرا، والتي يمكنها رؤية الهلال حتى في وضح النهار نظرا لقوتها الفائقة.

الخارطة التي تبين إمكانية رؤية الهلال

الخارطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم السبت 29 مارس من جميع مناطق العالم. بحيث أن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

كما أن رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة. غير أن رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق. في حين رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري. من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس. أما رؤية الهلال بالعين المجردة تكون من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

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