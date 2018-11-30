هذه تفاصيل وفاة الملاكم الجزائري أمين حليمي في تايلاند

فقدت الجزائر شابا آخرا من شبابها، خارج الوطن، ويتعلق الأمر بالملاكم الشاب أمين حليمي، المغترب اثر حادث مرور في تايلاند.

تفاصيل الحادث، حسب ما ذكرته الصحافة التايلاندية، في ليلة 29 من نوفمبر 2018 و بعد تحول الإشارة إلى الحمراء، اصطدمت سيارة سوداء من نوع تويوتا بدراجة نارية سوداء من نوع كوازاكي بلوحة ترقيم فوكت.

السيارة كان على متنها الملاكم الجزائري أمين حليمي رفقة زوجته، حيث لقي الثنائي حتفهما في عين المكان، بينما جرح سائق السيارة ومرافقه.

الحادثة وقعت في مفترق طرق أمام مطعم بمقاطعة فوكيت أين كان يقيم الملاكم الجزائري.

وحسب شهود عيان، فإن السيارة كانت بصدد الدوران إتجاه معبد شالونغ فيما كانت الدراجة متجهة نحو فايف باغوداس ليقع الإصطدام أمام المطعم.

ونقلت الجثتين إلى مستشفى فوكت ريسكيو للقيام بعملية التشريح والتعرف على الفقيدين.