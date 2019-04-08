هذه تفاصيل وفاة حامل بمستشفى المسيلة

كشف محمد بوعثمان، شقيق الضحية المتوفاة بمستشفى المسيلة، تفاصيل وفاتها.

وأكد شقيق الضحية في اتصال مع النهار، أن اهمال الاطباء، هو سبب وفاة أخته وهي تضع صغيرها على طاولة الولادة.

وأضاف ” أخذت أختي في حدود الساعة الثالثة الا الربع، الى المستشفى، وقمنا أنا وعمتي بإدخالها لمصلحة الاستعجالات، وسألنا عن حالها عديد المرات الا أنه لم يرد أحد علينا”.

وأورد ” في حدود الساعة الثامنة، خرجت الينا احدى الطبيبات، وأخبرتنا أنها وضعت جنينها وهي بخير وعافية، وعندما طلبنا الدخول لرؤيتها، رفضت، وطلبت منا العودة صباحا”.

وأشار ” في حدود الساعة الواحدة صباحا، اتصلت بنا ادارة المستشفى، وأخبرتنا أن أختي توفيت، ولم يعرف السبب لحد الساعة”.