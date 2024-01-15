هذه تفاصيل وفاة شقيق قديورة وصديقه في حادث مرور بفرنسا

توفي لاعبا كرة القدم من أصل جزائري، أكسل صالحي وأرسلان قديورة. واللذين كانا يلعبان لصالح فريق بورج مولون الفرنسي. في حادث سير وقع صباح أمس الأحد.

ولقي أكسل صالحي وأرسلان قديورة، حارس المرمى ومهاجم فريق بورج مولون على التوالي، والبالغين من العمر 26 عامًا. حتفهما في حادث سير على الطريق السريع A71 في فرنسا.

وفقًا لـ Berry Républicain، فقد كان الضحيتين ذاهبين إلى أوفيرني للتزلج. وبحسب الشهادات الأولية، فإن سيارة اللاعبين انزلقت على الطريق واصطدمت بشاحنة كانت متوقفة بعد تعرضها لحادث أول. وتم نقل الشابين إلى مستشفى كليرمون فيران في حالة “طوارئ مطلقة”.

أما اللاعب الثالث، ناموري باكايوكو، وهو أيضاً لاعب في فريق بورج مولون، فقد أصيب بجروح طفيفة.

ومن جانبه، قال ديفيد باربوسا، رئيس نادي بورج مولون: “نحن نشعر بالإحباط، أكسل وأرسلان شابان مليئان بالحياة. ونحن تبنينا موهبتيهما.. والآن النادي بأكمله مدمر.. سيكون من الصعب للغاية التعافي من ذلك”.

وبدوره، نعى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الفقيدين.

وقال صادي في بيان، عبر موقع الاتحاد الجزائري ( فاف) “ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي. وأعضاء المنتخب الوطني ببواكي، بنبأ الوفاة المأساوية لأحد أشقاء اللاعب الدولي عدلان قديورة، خلال حادث سير”.

كما أضاف صادي عن وفاة اللاعبين جزائريين : “وفي هذا الظرف الأليم، يتقدم رئيس الفاف، إلى عدلان قديورة ووالده ناصر. وجميع أفراد عائلتهم وأقارب الفقيد، بأصدق التعازي وعميق المواساة.. ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل الفقيدين في فسيح جناته، وأن يتغمدهما بواسع رحمته”.