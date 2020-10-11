هذه تفاصيل وفاة موقوف مشتبه فيه بمقر أمن ولاية خنشلة

كشفت مصالح أمن ولاية خنشلة، أنه تم تسجيل وفاة موقوف مشتبه به في قضية سرقة أمس السبت.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم على اثر عملية شرطية قامت بها مصالح أمن ولاية خنشلة بتاريخ 09 أكتوبر 2020 على الساعة السابعة مساء، توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة مجوهرات.

ويتعلق الأمر بالمدعو د.ش، 34 سنة، مقيم ببلدية خنشلة، الذي تمّ تحويله إلى مقر أمن الولاية لمباشرة الاجراءات.

وأضاف البيان، أنه في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا، حاول الهروب بالقفز من نافذة المكتب بالطابق الأول لمقر أمن الولاية.

و سقط أرضا وأصيب على مستوى مؤخرة الرأس، ليتم نقله على جناح السرعة من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى أحمد بن بلة بخنشلة.

ولخطورة إصابته حوّل إلى المستشفى الجامعي التوهامي بن فليس بباتنة لتلقي العلاج.

وأشار البيان، أن المشتبه فيه توفي بالمستشفى بتاريخ 10 أكتوبر 2020 على الساعة الحادية عشر والربع ليلا.

وأفاد نفس البيان، أن التحقيق مفتوح من طرف النيابة المختصة إقليميا.