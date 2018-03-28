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هذه تفاصيل وفاة 3 طبيبات بالدويرة

أخبار الجزائر
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هذه تفاصيل وفاة 3 طبيبات بالدويرة صورة مركبة للنهار أون لاين
بقلم أمينة ج

كشف المكلف بالإعلام على مستو ى المديرية العامة للحماية المدنية، صادق كمال، تفاصيل حادث اختناق 3 طبيبات بالغاز بالدويرة بالعاصمة.

وقال المكلف بالإعلام خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار”، أنّ  عناصر الحماية المدنية تدخلت على الساعة التاسعة و 5 دقائق ليلا بتعاونية الفتح بحي 100 مسكن عمار 10 الطابق الرابع من أجل حادث تسرب للغاز
أسفر عن وفاة 3 طبيات واختناق اثنين آخرتين .
كانتا في حالة حرجة تما نقلهما إلى مستشفى الدويرة لتلقي العلاج اللازم.
وأوضح كمال صادق، أن أعمار الضحايا تترواح مابين 26 و 38 سنة .
وأن سبب الإختناق يعود إلى تسرب الغاز المنبعت من المدفئة.


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