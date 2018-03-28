هذه تفاصيل وفاة 3 طبيبات بالدويرة

كشف المكلف بالإعلام على مستو ى المديرية العامة للحماية المدنية، صادق كمال، تفاصيل حادث اختناق 3 طبيبات بالغاز بالدويرة بالعاصمة.

وقال المكلف بالإعلام خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار”، أنّ عناصر الحماية المدنية تدخلت على الساعة التاسعة و 5 دقائق ليلا بتعاونية الفتح بحي 100 مسكن عمار 10 الطابق الرابع من أجل حادث تسرب للغاز

أسفر عن وفاة 3 طبيات واختناق اثنين آخرتين .

كانتا في حالة حرجة تما نقلهما إلى مستشفى الدويرة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح كمال صادق، أن أعمار الضحايا تترواح مابين 26 و 38 سنة .

وأن سبب الإختناق يعود إلى تسرب الغاز المنبعت من المدفئة.