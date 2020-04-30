هذه تفاصيل وفاة 4 بحارة غرقا من طاقم سفينة الصيد “سيدي فرج”

لقي أربعة بحارة حتفهم من طاقم سفينة الصيد سيدي فرج، في حادث غرق سجل مساء أمس الأربعاء بعرض شاطئ الجميلة بالجزائر العاصمة.

وحسب ما أعلن عنه رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بتيبازة، صالح كعباش، لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن البحارة الأربعة، ينحدرون من مدينة بوهارون بتيبازة.

وأوضح كعباش أن المعلومات الأولية المستقاة، تشير إلى أن البحارة كانوا في رحلة صيد دامت ليلة كاملة، قبل أن يتفاجؤوا بالمياه تغمر القارب.

وأضاف كعباش “خرج البحارة مساء الثلاثاء في رحلة صيد من ميناء الصيد البحري ببوهارون، مكان توطين سفينة سيدي فرج، وقضوا ليلة كاملة في البحر لاصطياد سمك أبو سيف “الإسبادون” قبل وقوع الكارثة”.

وقال “بعد تسجيل تعطل جميع أجهزة الاتصالات بعد إجراء آخر اتصال في حدود الساعة السابعة صباح يوم الأربعاء على بعد 3000 ميل بحري شرق شاطئ الجميلة، أقدم قائد السفينة على إتخاذ قرار السباحة في عرض البحر بحثا عن الإنقاذ قبل أن يعثر عليه بحارة آخرون، فيما بقي البحارة الأربعة الآخرون على متن السفينة”.

وبعد ذلك- يشير كعباش- باشرت على إثرها القوات البحرية عمليات أبحاث واسعة قبل أن يتم العثور على البحارة الأربعة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 28 و33 سنة جثثا هامدة في عرض البحر إثر غرق السفينة وعدم مقاومتهم لشدة برودة مياه البحر.

ونقل قائد السفينة إلى المستشفى الجامعي بباب الواد، حيث وصفت حالته الصحية بـ”المستقرة”، فيما وضعت جثث الضحايا الأربعة على مستوى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة.

و يرتقب أن يتم اليوم نقل جثامين الضحايا إلى مسقط رأسهم، ببوهارون أين سيوارون الثرى.