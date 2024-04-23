هذه تفاصيل جريمة قتل 3 أشخاص بالجلفة

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح بولاية الجلفة، في بيان له اليوم الثلاثاء، تفاصيل جريمة قتل مروّعة أودت بحياة 3 أشخاص.

وجاء في البيان، أنه “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح الرأي العام أنّه بتاريخ 23 أفريل 2024 صباحاً تلقت مصالح أمن دائرة حاسي بحبح مكالمة هاتفية مفادها وقوع إطلاق نار بإحدى العمارات بالمدينة.”

وبعد إخطار وكيل الجمهورية، انتقل مع مصالح الضبطية القضائية إلى مكان الحادث وتمت معاينة وجود (03) أشخاص قتلى اثنين من جنس ذكر وأنثى).

وأضح بيان الهيئة القضائية ذاتها، أنه “تبين من خلال معاينة الجثث من طرف الطبيب أنّ الوفاة ناتجة عن طلقات نارية وحسب التحريات الأوليّة، فإنّ الأمر يتعلق بشخص أطلق النار على طليقته وابنهما باستعمال بندقية صيد ثم أطلق النار على نفسه.”

وأمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الحادثة المأساوية. استنادا للمصدر ذاته.