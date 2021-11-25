هذه تواريخ إجراء إمتحانات التربية البدنية وسحب إستدعاءات الباك والبيام

أفرجت وزارة الترية الوطنية عن تواريخ إجراء إمتحانات التربية البدنية للأحرار في الطورين المتوسط والثانوي. أين ستجرى في الفترة الممتدة من 8 إلى 19 ماي 2022 حسب الإستدعاء الذي سيكون يوم 27 أفريل.

وأضاف بيان الوزارة بينما الإمتحانات الكتابية لشهادة التعليم الثانوي الباك سيكون سحب الإستدعاءات إبتداء من 15 ماي 2022. أما بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط البيام 8 ماي 2022.

كما حدد المنشور تكاليف التسجيل بـ 2000 دينار بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط شهادة التعليم الثانوي البيام الخاصة بالأحرار. و5000 دينار بالنسبة لشهادة التعليم الثانوي الباك الخاصة بالأحرار. أما الحاصلين على بكالوريا سابقة والذين ليس لهم بكالوريا سابقة حدد الوزارة حقوق التسجيل بـ 3000 دينار.

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قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تقرر رسميا إلغاء إمتحانات نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي “السانكيام“

وأشار الوزير خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمديري التربية المخصصة لتقييم الدخول الاجتماعي 2021 2022، أنه سيتم رفع رهان تحسين نوعية التعليم وإدراج إصلاحات بيداغوجية عميقة لا سيما في الطور الابتدائي.

وأوضح وزير التربية، أن إلغاء إمتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي، جاء بعد دراسة معمقة ومستفيضة لجدول البيداغوجية والتعليمية والتنظيمية لذات الإمتحان.

وأوضح وزير التربية، أنه يتعين العمل على توفير الظروف الجيدة لضمان تمدرس ناجح. وهذا لن يتأتى إلا بمدرسة نوعية تضمن تكافؤ الفرص. حيث تم إستلام 473 مؤسسة جديدة، كما أن القطاع إستفاد من 31 ألف منصب مالي جديد. واستصدار رخصة لاستغلال القوائم الإحتياطية

وشدد وزير التربية على مدراء القطاع، بضرورة تحسين الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين. وتبسيط الإجراءات الادارية وعقد لقاءات مع مديري المؤسسات التربوية قصد تعبئة الجميع لحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن للعمليات.

كما دعا وزير التربية إلى وضع بروتوكولات عمل تتصدى للوضعيات الطارئة كالظروف المناخية والأمراض.

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