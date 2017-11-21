هذه تواريخ إجراء الإمتحانات بالأطوار الثلاث

حدّدت وزارة التربية الوطنية، فترة إجراء الإختبارات الفصلية بالنسبة للأطوار الثلاث، للسنة الدراسية 2017/2018.

وحسب رزنامة الإختبارات الفصلية التي أعدتها وزارة التربية الوطنية، فسيجري التلاميذ بمرحلة التعليم الإبتدائي.

من الفترة الممتدة من يوم الأحد 10 ديسمبر اليوم الخميس 14 ديسمبر.

أما بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي فستجرى إختبارات الفصل الأول من يوم الأحد 3ديسمبر إلى غاية الخميس 7 ديسمبر.

وبخصوص الفصل الثاني فقد حددت الوزارة تاريخ إجراء الإمتحانات ما بين يوم 4 مارس و8مارس للأطوار الثلاثة.

أما الأقسام النهائية المعنية بإجراء الإمتحانات الرسمية ، فقد تم تحديد تاريخ 9 ماي 2018، يوم إجراء إختبار الفصل الثالث للسنة الخامسة الابتدائي.

أما الرابعة متوسط والثالثة ثانوي فسيشرع التلاميذ بإجراء إمتحان الفصل الثالث إبتداءا من يوم 13 ماي.

وبخصوص الاقسام للسنوات الاولى، الثانية، الثالثة، والرابعة ابتدائي ومتوسط فحُدّد تاريخ امتحانات الفصل الثالث انطلاقامن 10 جوان.

أما بالطور الثانوي قيستم إجراؤها ابتداءا من 27 ماي.