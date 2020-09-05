هذه تواريخ إعلان نتائج “الباك” و”البيام”

قال الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، بوبكر صديق بوعزة، اليوم السبت، أن “الكشف عن نتائج إمتحان التعليم المتوسط سيكون نهاية سبتمر ونتائج شهادة البكالوريا ستكون بداية شهر أكتوبر”.

وكشف الأمين العام لوزارة التربية عن عدد المترشحين قال بوعزة أن “تعداد مترشحي شهادة التعليم المتوسط بلغ 669 ألف 379 مترشح ومترشحي بالنسبة للباكالوريا بلغ 673 ألف 538 مترشح”.

وأشار ان المترشحين “يتوزعون حسب الجنس 52.74 بالمائة اناث و 44.26 ذكور بالنسبة لمترشحي شهادة التعليم المتوسط اما بالنسبة لشهادة الباكالوريا 56.20 بالمائة اناث و 43.80 ذكور”.

كما اكد الامين العام لوزارة التربية أنه “تم إعداد 4 بروتوكولات صحية وقائية لضمان سلامة المترشحين وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية”.

وقال أنه “تم ايضا اتخاذ كل التدابير المانعة وتم تبليغ المترشحين بها في استدعاءاتهم”.

وأكد بوعزة أنه “تم إتخاذ كل الإجراءات الأمنية بتفعيل لجنة أمنية وطنية”.

وبالنسبة لمراكز التصحيح كشف الامين العام أن “تاريخ فتح المراكز سيكون من 5 إلى 24 سبتمبر”، وقال انه “يوجد 68 مركز تصحيح وبالنسبة لتاريخ فتح المركز وغلقه سيكون من 13 إلى 24 سبتمبر”.

مضيفا أنه سيكون أيضا “مركز تجميع لإعلان النتائج”.

وقال بوعزة أنه وبالنسبة شهادة البكالوريا يوجد “2260 مركز إجراء و187 مركز إجراء مخصص لإختبار التربية المدنية ورياضة”.

وقال ان “فترة إجراء الإمتحان سيكون هي بعد إمتحان شهادة البكالوريا”.