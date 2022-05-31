هذه تواريخ الإختبارات الإستدراكية للأطوار الثلاث

كشفت وزارة التربية الوطنية عن برنامج لإجراء الإختبارات الإستدراكية مخصصة للأطوار التعليمية الثلاث. بالإضافة إلى أعمال نهاية الموسم الدراسي.

وحددت الوزارة يومي 19 و20 جوان 2022 تاريخ إجراء الإمتحانات الإستدراكية للطور الإبتدائي ويتعلق الامر بكل من السنة الثانية والثالثة وكذا الرابعة.

في حين تم تحديد يومي27 و28 جوان 2022 تاريخ إجراء الإمتحانات الإستدراكية للطور المتوسط.وهذا لسنة الاولى والثانية وكذا الثالثة من ذات الطور.

أما بالنسبة للطور الثانوي برمجت الوزارة الإمتحانات الإستدراكية يومي يومي 19 و20 جوان المقبل للسنة الأولى والثانية.

بينما حددت الوزارة يومي 22 و23 جوان تاريخ عقد مجالس القبول والتوجيه بالنسبة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي. في حين سيتم عقد مجالس التوجيه إلى السنة الأولى ثانوي بداية من يوم 6 جويلية 2022.

نشرت اليوم الإثنين وزارة التربية الوطنية. رزنامة الامتحانات الفصلية للسنة الدراسية 2021/2022.

وقالت وزارة التربية في بيان لها، أنه تم تحديد إختبارات الفصل الأول للإبتدائي من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، بينما إختبارات الفصل الثاني للإبتدائي من 1 إلى 10 مارس 2022 ، في حين إختبارات الفصل الثالث ابتداء من 22 ماي 2022

فيما تجرى إختبارات الفصل الأول للمتوسط من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر ، وإختبارات الفصل الثاني من 27 فيفري 2022 إلى 3 مارس ، بينما إختبارات الفصل الثالث ابتداء من 22 ماي 2022

أما فيما يخص إختبارات الفصل الأول للثانوي فستجرى من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وإختبارات الفصل الثاني من 27 فيفري 2022 إلى 3 مارس ، في حين إختبارات الفصل الثالث ابتداء من 22 ماي 2022.

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