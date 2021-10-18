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هذه تواريخ الإختبارات للأطوار التعليمية الثلاثة

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
هذه تواريخ الإختبارات للأطوار التعليمية الثلاثة
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نشرت اليوم الإثنين وزارة التربية الوطنية. رزنامة الامتحانات الفصلية للسنة الدراسية 2021/2022.

وقالت وزارة التربية في بيان لها، أنه تم تحديد إختبارات الفصل الأول للإبتدائي من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، بينما إختبارات الفصل الثاني للإبتدائي من 1 إلى 10 مارس 2022 ، في حين إختبارات الفصل الثالث ابتداء من 22 ماي 2022

فيما تجرى إختبارات الفصل الأول للمتوسط من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر ، وإختبارات الفصل الثاني من 27 فيفري 2022 إلى 3 مارس ، بينما إختبارات الفصل الثالث ابتداء من 22 ماي 2022

أما فيما يخص إختبارات الفصل الأول للثانوي فستجرى من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وإختبارات الفصل الثاني من 27 فيفري 2022 إلى 3 مارس ، في حين إختبارات الفصل الثالث ابتداء من 22 ماي 2022.

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